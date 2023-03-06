Кінець солодкого життя: в Україні може з'явитися додатковий податок на солодкі напої

Парламент України готується розглянути проєкт закону № 9032, який запроваджує податок на безалкогольні напої з цукром. Фокус дізнався про деталі.

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У наш час повно інформації про те, як цукор шкодить нашому здоров'ю, тому прихильники правильного харчування всіма силами намагаються виключити його зі свого раціону. Звичайно, повністю відмовитися від цукру дуже складно, адже він є у складі щоденних продуктів, але можна значно рідше вживати цукор. Наприклад, не підсолоджувати свій чай, каву, відмовитися від солодощів та газованих напоїв. Тим часом, в Україні може з'явитися додатковий податок на солодкі газовані напої, щоб українці якнайрідше їх вживали. Про це йдеться у проєкті закону № 9032 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на воду, включно з мінеральними та газованими напоями, з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин".

Кому належить ідея податку на солодку воду

Вперше про це заговорили на початку 2022 року, коли голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що у Верховній Раді обговорюють можливість запровадження податку на солодкі газовані напої. За його словами, ці напої дуже шкідливі, оскільки цукор з них засвоюється дуже швидко і перевантажує нашу підшлункову залозу та печінку. У майбутньому це може призвести до розвитку діабету, порушення роботи серцево-судинної системи та ожиріння.

"Також виробники часто використовують у газованих напоях замість цукру синтетичні підсолоджувачі, консерванти, барвники, ароматизатори. Особливо вживання таких напоїв шкідливе для людей із груп ризику (з переліченими вище хворобами), адже велика доза цукру може суттєво ускладнити перебіг вже існуючого захворювання", — зазначив він.

За його словами, в одній склянці солодкого газованого напою приблизно 20-25 г цукру (п'ять чайних ложок). Це майже 30% норми цукру на день. Якщо людина випиває літр такого напою, рекомендована норма цукру на день одразу буде перевищена.

Радуцький також поділився даними дослідженнями, Інформаційного бюлетеня України в якому йшлося про те, що станом на 2022 рік 28,3% дорослого населення країни вживають солодкі безалкогольні напої, охолоджені чаї в пляшках і солодкі компоти частіше, ніж раз на тиждень. А понад дві третини батьків не проти того, що їхні діти п'ють газовану воду та солодкі пакетовані соки.

Де і як працює податок на цукор на газовані напої

Спеціальний податок на солодкі газовані напої діє у багатьох країнах світу. Якщо говорити про Європу, то, наприклад, у Латвії такий податок запровадили майже 20 років тому. У Польщі податок на цукор з'явився 1 квітня 2021 року і там також почав діяти. Там виробники платять 0,15 євро за кожен літр солодкого напою.

В Ізраїлі податок на газовані напої запровадили навесні 2022 року. За напої із вмістом цукру понад 5 г на 100 г рідини виробники сплачують по 0,3 євро/л.

Таку ж практику вводять і в Казахстані з 2023 року. Щоправда, тут податок спочатку буде на рівні 20%, у 2024 році його підвищать до 35%, а в 2025 – до 45%.

Що пропонують в Україні

Внести до списку підакцизних товарів мінеральні та газовані води, до яких додано цукор чи підсолоджувачі, пропонується у законопроєкті № 9032.

Передбачається, що за кожні 25 г цукру чи іншого підсолоджувача на літр напою виробники мають сплачувати по 10 грн. акцизу. При цьому на час дії воєнного стану, але не довше, ніж до кінця 2023 року, буде запроваджено пільгову ставку у розмірі 5 грн за 25 грам цукру на літр.

До літра звичайної солодкої води стандартно входить близько 100 г цукру. Це означає, що повна ставка акцизу для такого напою становитиме 40 грн. за літр, а пільгова – 20 грн.

При цьому в записці пояснення до документа сказано, що заходи податкової політики, що ведуть до збільшення роздрібної ціни напоїв, що містять цукор, не менше ніж на 20%, призведуть до пропорційного зниження споживання газованих напоїв.

"Згідно з дослідженнями ВООЗ оподаткування підсолоджених цукром напоїв має величезний потенціал в Україні, особливо завдяки його здатності збільшувати податкові надходження, одночасно збільшуючи ціни та зменшуючи споживання підсолоджених цукром напоїв".

Ініціаторами законопроєкту стали два українські парламентарії від забороненої нині в Україні партії ОПЗЖ — Анатолій Бурміч та Антоніна Славицька.

Зазначимо, що 20 лютого 2023 року документ було надано депутатам Верховної Ради для ознайомлення. Про те, коли за нього голосуватимуть і чи взагалі будуть — поки що невідомо.

Раніше Фокус писав, що в Україні може з'явитися податок, надходження від якого надсилатимуть на фінансування Збройних сил України. Хоча ще 2014 року в нашій країні запровадили спеціальний воєнний збір — податок на фінансування ЗСУ у розмірі 1,5% від зарплати.

Також Фокус розповідав, що в Україні хочуть внести зміни до Податкового кодексу задля введення межі загальної суми депозитів фізичних осіб, яка не оподатковується.