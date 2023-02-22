Депозити українців пропонують звільнити від оподаткування: що саме задумали змінити

Як вважає автор законопроєкту, його ініціатива забезпечить зростання привабливості депозитних вкладів, створить кореляційні передумови для відновлення банками кредитування (завдяки притоку депозитів) та відповідне пожвавлення економіки.

Related video

В Україні хочуть внести зміни до Податкового кодексу задля введення межі загальної суми депозитів фізичних осіб, яка не оподатковується. Відповідний законопроєкт № 9037, в якому описано ідею перегляду особливостей оподаткування банківських вкладів (депозитів) фізосіб, зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Що пропонують депутатам

У документі йдеться про те, щоб зняти оподаткування на загальну суму відсотків, нарахованих на суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб, яка не перевищує неоподатковувану межу — 600 000 грн. Як вважає автор законопроєкту, таким чином буде знижено податкове навантаження, а попит населення на такий вид заощаджень, навпаки, зросте.

"Зараз заощадження громадян постійно з'їдає інфляція. Наявні ставки за депозитами не дозволяють покрити так званий інфляційний податок. Плюс необхідність сплати 18% ПДФО та 1,5% військового збору з отриманого доходу від відсотків за депозитами ще більше знецінює цей спосіб збереження заощаджень громадян", — сказано в записці пояснення до законопроекту.

Також автор законопроєкту пропонує, щоб Нацбанк розробив та встановив порядок доступу банків до банківської таємниці інших банків щодо відомостей про банківські вклади (депозити) для "реалізації банками як податковими агентами можливості застосування неоподатковуваної межі".

На думку ініціатора законопроєкту, його ініціатива забезпечить зростання привабливості депозитних вкладів, створить кореляційні передумови для відновлення банками кредитування (завдяки притоку депозитів), відповідне пожвавлення економіки, а також зменшення впливу інфляції на заощадження громадян.

Зазначимо, що зараз законопроєкт перебуває на розгляді профільного комітету. Після цього документ ще має підтримати парламент та президент України.

Раніше Фокус писав, що депозит з конвертацією в долари користується популярністю, незважаючи на ставку за таким вкладом на рівні 0,1% річних.

Також нагадаємо, щоб скоротити вплив грошей у банківській системі на курс та зростання цін, НБУ прийняв рішення посилити вимоги до обов'язкових резервів банків.