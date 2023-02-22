Депозиты украинцев предлагают освободить от налогообложения: что именно задумали изменить

Как считает автор законопроекта, его инициатива обеспечит рост привлекательности депозитных вкладов, создаст корреляционные предпосылки для возобновления банками кредитования (благодаря притоку депозитов) и соответствующее оживление экономики.

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В Украине хотят внести изменения в Налоговый кодекс ради введения границы общей суммы депозитов физических лиц, которая не облагается налогом. Соответствующий законопроект № 9037, в котором описана идея пересмотра особенностей налогообложения банковских вкладов (депозитов) физлиц, зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Что предлагают депутатам

В документе идет речь о том, чтобы снять налогообложение на общую сумму процентов, начисленных на суммы банковских вкладов (депозитов) физических лиц, не превышающую необлагаемый предел — 600 000 грн. Как считает автор законопроекта, таким образом будет снижена налоговая нагрузка, а спрос населения на такой вид сбережений наоборот — вырастет.

"Сейчас сбережения граждан постоянно съедает инфляция. Имеющиеся ставки по депозитам не позволяют покрыть так называемый инфляционный налог. Плюс необходимость уплаты 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора с полученного дохода от процентов по депозитам еще больше обесценивает данный способ сохранения сбережений граждан", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также автор законопроекта предлагает, чтобы Нацбанк разработал и установил порядок доступа банков к банковской тайне других банков в части сведений о банковских вкладах (депозитах) для "реализации банками как налоговыми агентами возможности применения необлагаемого предела".

По мнению инициатора законопроекта, его инициатива обеспечит рост привлекательности депозитных вкладов, создаст корреляционные предпосылки для возобновления банками кредитования (благодаря притоку депозитов), соответствующее оживление экономики, а также уменьшение влияния инфляции на сбережения граждан.

Отметим, что сейчас законопроект находится на рассмотрении профильного комитета. После этого документ еще должен поддержать парламент и президент Украины.

Ранее Фокус писал, что депозит с конвертацией в доллары пользуется популярностью, несмотря на ставку по такому вкладу на уровне 0,1% годовых.

Также напомним, чтобы сократить влияние денег в банковской системе на курс и рост цен, НБУ принял решение ужесточить требования к обязательным резервам банков.