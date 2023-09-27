Будет лучше: в НБУ спрогнозировали уровень дефицита электроэнергии к концу 2023 года

В НБУ считают, что дефицит электроэнергии ближе к отопительному сезону 2023/2024 будет значительно ниже, нежели в I квартале после ударов России по энергетике.

В Национальном банке Украины составили прогноз касаемо уровня дефицита электроэнергии на конец 2023 года. Так, в НБУ считают, что возможный отрицательный эффект на экономику нашей страны уже не будет таким ощутимым, как в прошлом году. Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба НБУ.

Мнение НБУ: каким будет дефицит электроэнергии в Украине

Так, по словам замглавы Нацбанка Алексея Шабана, дефицит электроэнергии в конце 2023 года будет на уровне 5% или около того. Он отметил, что показатель дефицита в I квартале, после российских атак по объектам энергоинфраструктуры, составлял 15%.

При этом НБУ ожидает не столь серьезного, как в 2022 году, негативного эффекта на экономическую активность из-за возможного дефицита электричества в течение четвертого квартала, а также в начале 2024 года. Как отметил Шабан, 1,5-2% дефицита можно перекрыть с помощью импорта электроэнергии.

Алексей Шабан отметил, что еще в начале текущего 2023 года регулятор прогнозировал, что отсутствие электроэнергии будет более серьезно влиять на экономику, а негативное влияние сохранится в течение всего года. Так, например, по базовому сценарию Национальный банк закладывал вероятный дефицит на уровне 15–18% в четвертом квартале года. При этом аналогичные показатели при негативном сценарии достигали 30–33%.

Пересмотр оценок, как рассказал Шабан, произошел в самом начале неотапливаемого сезона.

"Мы увидели, что на платежный баланс и на инфляцию проблемы с электроэнергетикой повлияли не так, как ожидалось. Можно даже сказать, что на инфляцию совсем не повлияли, поскольку снижение цен на топливо и сырье смогли "прижать" инфляцию", — объяснил Шабан.

Отметим, что 21 сентября 2023 года российские оккупанты впервые за полгода ударили по украинским энергообъектам. Как сообщили в "Укрэнерго", повреждения были зафиксированы в западном и центральном регионах. Из-за атаки без света остались украинцы в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

К слову, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 26 сентября рассказал, что компания не планирует создавать графиков отключения света. Он объяснил, что факт их обновления Минэнергетики не означает, что их применят.