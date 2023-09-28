500 тысяч кубометров ежедневно: в Украине запустили пять "новых" газовых скважин

В Украине для увеличения добычи газа используют современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях.

В Украине запустили еще пять скважин, с которых дополнительно добывают 500 тысяч кубометров газа ежедневно. Об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что четыре из пяти скважин пробурены на "старых" месторождениях, которым уже 45-55 лет. А пятая скважина – совершенно новая. Впервые газ из нее поступил в газотранспортную систему нашей страны в сентябре.

"Чтобы достичь наших целей по наращиванию добычи, мы комбинируем: используем современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и увеличиваем инвестиции в исследования и освоение новых участков", – сказано в сообщении.

Соответствующие подходы на одном из упомянутых "старых" месторождений позволили за последние два года увеличить суточную добычу газа на 35%. На остальных – почти на 50%.

В сообщении также указано, что всего с начала года компания ввела в эксплуатацию 58 новых газовых скважин с суммарным среднесуточным дебитом 5,3 млн кубометров природного газа.

Как добывают газ в военное время

Россия в ходе полномасштабной войны против Украины атакует не только энергетические объекты нашей страны. Например, 17 ноября 2022 года российская ракета попала по одному из газодобывающих объектов компании "Укргаздобыча". К счастью, атака оккупантов не нанесла серьезного вреда объекту, поэтому темпы прокачки газа практически не снизились.

"Там пострадала компрессорная станция, но критические повреждения не нанесены. Больше вреда газодобыче нашей нанесено в прифронтовой полосе или где была оккупация, вот там больше повреждений. На этот раз оперативная способность системы была восстановлена быстро", — рассказал директор Центра исследований энергетики Александра Харченко.

Напомним, в конце августа специалисты АО "Укргаздобыча" завершили испытания поисковой скважины на одном из новых участков. Запасы месторождения, по предварительным оценкам, составляют около 1 миллиарда кубических метров газа.

Также напомним, что 25 сентября глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что для отопительного сезона 2023/2024 Украина не будет использовать импортный газ. Ожидается, что обеспечивать тепло в жилых домах наша страна будет газом собственной добычи.

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