Показатели добычи будут высокие: во Львовской области запустили новую газовую скважину
Скважину запустили в рекордные сроки — через 18 дней после того, как была пробурена. Проектированием и сооружением занималась компания Expert Petroleum.
Во Львовской области запустили новую высокодебитную газовую скважину. Об этом сообщает пресс-служба "Укргазвыдобування".
Новая скважина способна обеспечивать добычу 115 тыс. куб. м газа в сутки. В компании заявили, что такой показатель является высоким для западного региона.
Скважину запустили в рекордные сроки — через 18 дней после того, как была пробурена. В "Укргазвыдобування" подчеркнули, что Карпатский регион — это важное направление стабилизации производства и компенсации потерь, которые Украина понесли после полномасштабного вторжения РФ. Компания надеется на рост добычи на истощенных месторождениях и работает над новыми проектами.
Проектированием и сооружением скважины занималась компания Expert Petroleum. Она является партнером "Укргазвыдобування" в рамках сотрудничества на условиях повышения добычи.
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