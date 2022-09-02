Показатели добычи будут высокие: во Львовской области запустили новую газовую скважину

Скважину запустили в рекордные сроки — через 18 дней после того, как была пробурена. Проектированием и сооружением занималась компания Expert Petroleum.

Во Львовской области запустили новую высокодебитную газовую скважину. Об этом сообщает пресс-служба "Укргазвыдобування".

Новая скважина способна обеспечивать добычу 115 тыс. куб. м газа в сутки. В компании заявили, что такой показатель является высоким для западного региона.

Скважину запустили в рекордные сроки — через 18 дней после того, как была пробурена. В "Укргазвыдобування" подчеркнули, что Карпатский регион — это важное направление стабилизации производства и компенсации потерь, которые Украина понесли после полномасштабного вторжения РФ. Компания надеется на рост добычи на истощенных месторождениях и работает над новыми проектами.

Проектированием и сооружением скважины занималась компания Expert Petroleum. Она является партнером "Укргазвыдобування" в рамках сотрудничества на условиях повышения добычи.

[ + – ] Новая скважина способна обеспечивать добычу 115 тыс. куб. м газа в сутки

Ранее мы сообщали, что страны Европейского Союза заполнили свои газовые хранилища на два месяца раньше намеченного плана.

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Добавим, что Украину ждет самая холодная зима за десятилетия.