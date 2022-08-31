Россия снова проиграла: Европа досрочно заполнила свои газовые хранилища на зиму

Страны Европейского Союза заполнили свои газовые хранилища на два месяца раньше, чем было запланировано.

Страны Европейского Союза заполнили свои газовые хранилища на два месяца раньше намеченного плана. Об этом на своей странице в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим и сохраняем энергию. Наши газохранилища заполнены уже на 80%. Но чтобы снизить нашу зависимость от российского ископаемого топлива нам нужны возобновляемые источники энергии", – сказано в сообщении.

Страны ЕС активно заполняют хранилища газом на фоне резкого подорожания цен на энергию и опасений, что Россия будет использовать газоснабжение для давления на Европу, чтобы заставить Евросоюз отказаться поддерживать Украину в ее обороне от российской агрессии. Отопительный сезон в большинстве стран ЕС стартует, ориентировочно, 1 ноября.

Стоимость газа в ЕС стремительно снижается

По данным информационного агентства Bloomberg, цена газа на европейском рынке во время торгов во вторник, 30 августа, снизилась почти на 1000 долларов за 1 тыс. куб. м по сравнению с ценами неделю ранее. Стоимость снижается на фоне стремительного заполнения газом европейских подземных хранилищ.

Так, по данным лондонской биржи ICE, во время торгов во вторник цена на газ продолжила снижение и опустилась ниже 2,5 тыс. долл за 1 тыс. куб. м, Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 2,4 тыс. долл за 1 тыс. куб. м, или 245 евро за МВт/час. Также на цену газа повлияло и незначительное снижение стоимости азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа в последние несколько дней.

Ранее российский газовый монополист "Газпром" спрогнозировал увеличение цен на газ в Европе этой зимой более чем в полтора раза. Дело в том, что компания констатировала увеличение стоимости голубого топлива на спотовых биржах до $2500 за тысячу кубометров. По подсчетам монополиста, если тенденция сохранится, зимой цены превысят отметку 4 тысяч долларов. Тем временем в Евросоюзе готовятся к возможному сокращению потребления природного газа.

Напомним, что в украинских подземных хранилищах газа по состоянию на конец августа 2022 года накоплено 13 млрд куб.м газа для прохождения отопительного сезона. Глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что к началу отопительного сезону Украине удастся накопить около 14,4 млрд куб.м природного газа.

"С такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось", — отметил он.

Ранее Фокус писал, что Россия потеряла статус главного поставщика природного газа в страны Европы, уступив это место Норвегии на фоне санкций за войну в Украине.