Росія знову програла: Європа достроково заповнила свої газові сховища на зиму

Країни Європейського Союзу заповнили свої газові сховища на два місяці раніше, ніж заплановано.

Країни Європейського Союзу заповнили свої газові сховища на два місяці раніше за намічений план. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"На рівні ЄС ми диверсифікуємо джерела, економимо і зберігаємо енергію. Наші газосховища заповнені вже на 80%. Але щоб знизити нашу залежність від російського викопного палива, нам потрібні відновлювані джерела енергії", — сказано в повідомленні.

Країни ЄС активно заповнюють сховища газом на тлі різкого подорожчання цін на енергію та побоювань, що Росія використовуватиме газопостачання для тиску на Європу, щоб змусити Євросоюз відмовитись підтримувати Україну в її обороні від російської агресії. Опалювальний сезон у більшості країн ЄС стартує, орієнтовно, 1 листопада.

Вартість газу в ЄС стрімко знижується

За даними інформаційного агентства Bloomberg, ціна газу на європейському ринку під час торгів у вівторок, 30 серпня, знизилася майже на 1000 доларів за 1 тис. куб. м, якщо порівняти з цінами на тиждень раніше. Вартість знижується на тлі стрімкого наповнення газом європейських підземних сховищ.

Так, за даними лондонської біржі ICE, під час торгів у вівторок ціна на газ продовжила зниження і опустилася нижче за 2,5 тис. дол за 1 тис. куб. м, Вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до 2,4 тис. дол. за 1 тис. куб. м, або 245 євро за МВт/годину. Також на ціну газу вплинуло і незначне зниження вартості азіатських ф'ючерсів на постачання зрідженого газу в останні кілька днів.

Раніше російський газовий монополіст "Газпром" спрогнозував збільшення цін на газ у Європі цієї зими більш ніж у півтора раза. Річ у тому, що компанія констатувала збільшення вартості блакитного палива на спотових біржах до $2500 за тисячу кубометрів. За підрахунками монополіста, якщо тенденція збережеться, взимку ціни перевищать позначку 4 тисячі доларів. Тим часом у Євросоюзі готуються до можливого скорочення споживання газу.

Нагадаємо, що в українських підземних сховищах газу станом на кінець серпня 2022 року накопичено 13 млрд куб.м газу для проходження опалювального сезону. Голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що до початку опалювального сезону Україні вдасться накопичити близько 14,4 млрд куб. м природного газу.

"З такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося", — зазначив він.

Раніше Фокус писав, що Росія втратила статус головного постачальника природного газу до країн Європи, поступившись цим місцем Норвегії на тлі санкцій за війну в Україні.