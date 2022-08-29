"Запасайтесь одеялами": Украину ждет самая холодная зима за десятилетия, — глава "Нафтогаза"

Если ВС РФ разрушат какую-либо ключевую часть украинской газовой системы, понадобится больше 10 млрд на импорт газа. Около 50% газовых месторождений Украины находятся в Харьковской области.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что украинцам, вероятно, предстоит пережить самую холодную зиму за десятилетия. Об он рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.

По словам руководителя "Нафтогаза", допустимые температуры внутри помещений будут установлены на уровне 17-18 градусов по Цельсию, на 4 градуса ниже нормы. Витренко советует запасаться одеялами и теплой одеждой, на время, когда температура на улице снизится до -10С.

"Отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного", — заявил Витренко.

Когда именно, зависит от помощи международных партнеров Украины, которые должны поставить 4 млрд кубометров газа, следует принимать в расчет и то, что Россия разрушает газовую инфраструктуру и снижает объемы поставок в Европу.

"Без западной финансовой поддержки нам не хватит газа, отсюда высокая вероятность риска коллапса системы энергоснабжения. В таком случае у нас не будет электричества", заявил Витренко.

Без импорта газа стоит ожидать отключения электроэнергии в крупных частях страны, в том, что касается отопления, то, если у нас не будет двух кубометров газа, тогда для некоторых домовладений отопления может не хватить.

Украина производит около 60% необходимых объемов газа, остальное импортируется из соседних стран ЕС по рыночной цене. В 2014 году Украина прекратила прямую закупку газа из РФ, хотя все еще потребляет значительную часть того же российского газа, который идет в Украину через европейских поставщиков.

Такой обходной путь был разработан в качестве инструмента, который не позволяет России непосредственно влиять на Украину.

На импорт газа нужно около 10 млн долларов. Витренко говорит, что партнеры понимают такую необходимость, но во время войны сложно о чем-либо говорить с уверенностью.

Вместе с тем, текущие цифры, возможно, придется пересмотреть, например если РФ разрушит какую-либо ключевую часть украинской газовой системы. Около 50% газовых месторождений Украины приходятся на Харьковскую область, в 6 километрах от линии фронта. Если эти месторождения, или подземные хранилища газа пострадают, понадобится импортировать больше.

Дополнительный риск связан с тем, что Россия может снизить объемы поставок газа в Европу, что еще больше увеличит цены.

В прошлом месяце глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол отмечал, что мир переживает первый по-настоящему глобальный энергетический кризис, а Европа находится в его эпицентре.

Напомним, что Норвегия поможет Украине купить газ на зиму для отопления больниц и школ. В рамках пакета помощи Украине в размере 1 млрд долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ ежедневно сжигают 4 млн куб. м газа. Прежде этот же объем поставлялся в Германию. К такой практике начали прибегать из-за сокращения поставок газа в Европу через "Северный поток-1".