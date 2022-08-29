"Запасайтесь ковдрами": на Україну чекає найхолодніша зима за десятиліття, — глава "Нафтогазу"

Якщо ЗС РФ зруйнують якусь ключову частину української газової системи, знадобиться понад 10 млрд на імпорт газу. Близько 50% газових родовищ України перебувають у Харківській області.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що українці, ймовірно, мають пережити найхолоднішу зиму за десятиліття. Про це він розповів в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

За словами керівника "Нафтогазу", допустимі температури всередині приміщень встановлять на рівні 17-18 градусів за Цельсієм, на 4 градуси нижче за норму. Вітренко радить запасатися ковдрами та теплим одягом, на час, коли температура на вулиці знизиться до -10 С.

"Опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай", — заявив Вітренко.

Коли саме, залежить від допомоги міжнародних партнерів України, які мають поставити 4 млрд кубометрів газу, слід брати до уваги і те, що Росія руйнує газову інфраструктуру та знижує обсяги постачань до Європи.

"Без західної фінансової підтримки нам не вистачить газу, звідси висока ймовірність ризику колапсу системи енергопостачання. В такому разі ми не матимемо електрики", — заявив Вітренко.

Без імпорту газу варто очікувати відключення електроенергії у великих частинах країни, в тому, що стосується опалення, якщо в нас не буде двох кубометрів газу, тоді для деяких домоволодінь опалення може не вистачити.

Україна виробляє близько 60% необхідних обсягів газу, решта імпортується із сусідніх країн ЄС за ринковою ціною. 2014 року Україна припинила пряму закупівлю газу з РФ, хоча все ще споживає значну частину того ж російського газу, який іде в Україну через європейських постачальників.

Такий обхідний шлях розроблений як інструмент, який не дозволяє Росії безпосередньо впливати на Україну.

На імпорт газу потрібно близько 10 млн доларів. Вітренко каже, що партнери розуміють таку необхідність, але під час війни складно про щось говорити з упевненістю.

Водночас поточні цифри, можливо, доведеться переглянути, наприклад, якщо РФ зруйнує якусь ключову частину української газової системи. Близько 50% газових родовищ України припадають на Харківську область, за 6 кілометрів від лінії фронту. Якщо ці родовища чи підземні сховища газу постраждають, знадобиться імпортувати більше.

Додатковий ризик пов'язаний із тим, що Росія може знизити обсяги постачання газу до Європи, що ще більше збільшить ціни.

Минулого місяця глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол зазначав, що світ переживає першу по-справжньому глобальну енергетичну кризу, а Європа перебуває в її епіцентрі.

Нагадаємо, що Норвегія допоможе Україні купити газ на зиму для опалення лікарень та шкіл. У межах пакета допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у РФ щодня спалюють 4 млн куб. м газу. Насамперед цей же обсяг постачався до Німеччини. Такої практики почали вдаватися через скорочення постачання газу до Європи через "Північний потік-1".