Показники видобутку будуть високі: на Львівщині запустили нову газову свердловину

Свердловину запустили в рекордний термін — через 18 днів після того, як її було пробурено. Проєктування та спорудженням займалася компанія Expert Petroleum.

На Львівщині запустили нову високодебітну газову свердловину. Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

Нова свердловина здатна забезпечувати видобуток 115 тис. куб. м газу на добу. У компанії заявили, що такий показник є високим для західного регіону.

Свердловину запустили в рекордний термін — через 18 днів після того, як її було пробурено. В "Укргазвидобуванні" наголосили, що Карпатський регіон — це важливий напрямок стабілізації виробництва та компенсації втрат, які Україна зазнала після повномасштабного вторгнення РФ. Компанія сподівається на зростання видобутку на виснажених родовищах та працює над новими проєктами.

Проєктуванням та спорудженням свердловини займалася компанія Expert Petroleum. Вона є партнером "Укргазвидобування" у рамках співробітництва на умовах підвищення видобутку.

[ + – ] Нова свердловина здатна забезпечувати видобуток 115 тис. куб. м газу на добу

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