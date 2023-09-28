С трудоустройством сложно: сколько украинцев остаются без работы из-за войны

В Украине продолжает снижаться количество людей, у которых нет работы, а среди переселенцев все больше тех, кто находит себе нового работодателя после вынужденного переезда.

Украинская экономика постепенно набирает обороты, избавившись от шока войны в 2022 году. Рынок труда тоже оживает, улучшается ситуация с безработицей. Так, например, в сентябре 2023 года 44% работавших до войны остались на прежних местах, 14% — работают частично и удаленно, а 15% — трудоустроились на новом месте. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

При этом почти четверть опрошенных граждан (25%) остаются без работы до сих пор. В то же время продолжает снижаться количество людей, у которых нет работы (в июне 2023 года без работы были 30% людей).

Что было с работой в Украине до войны и сейчас Фото: Соцопрос "Рейтинга"

Среди переселенцев растет количество тех, кто устроился на работу и закрепился на новом месте и тех, кто работает в привычном для себя режиме. В то же время доля неработающих среди ВПЛ по сравнению с началом 2023 года снизилась с 50% до 40 процентов.

В Украине снижается количество людей, у которых нет работы Фото: Соцопрос "Рейтинга"

"Относительно лучшая ситуация с работой у жителей Центра и Запада, мужчин, молодежи и среднего возраста, более обеспеченных", — говорят аналитики.

Отмечается, что опрос провели в период с 5 по 7 сентября. Участниками опроса стали одна тысяча респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не работала мобильная связь от украинских операторов.

Что происходит с безработицей в Украине: данные НБУ

По итогам последнего месяца лета в 2023 году уровень официальной безработицы, по данным Нацбанка, установил очередной исторический минимум. Так, количество зарегистрированных безработных снизилось до 108,7 тысячи, среди которых 78,8 тысячи — женщины. При этом еще в 2022 году Год назад в безработных было 278,6 тысяч.

А во время полномасштабной войны самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в июне прошлого года – 316,4 тысячи человек.

Отметим, что Уполномоченный по правам человека Павел Лубинец 18 сентября сообщил, что в Украине до сих сохраняется разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. Так, в 2023 году его показатель составляет 18,6%. По его мнению, такое неравенство возникло из-за систематической дискриминации и недооценки труда женщин.

Примечательно и то, то еще в начале сентября 2023 года в Министерстве экономики сообщали, что в 2015 году разница в зарплатах между мужчинами и женщинами составляла 26%.

Напомним, 11 сентября Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), провела опрос и выяснила, что в 2024 году подавляющее большинство украинских работодателей (87%) собирается повысить зарплату своим сотрудникам.