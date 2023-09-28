В "Дії" появилось важное обновление для украицев: детали

Украинцы-собственники разрушенного жилья получили возможность выбирать новое место для жизни и оптимальные варианты недвижимости.

С 28 сентября в государственном приложении "Дія" стали доступны первые сертификаты в рамках программы "єВідновлення". С их помощью украинцы могут покупать новое жилье вместо того, которое разрушили российские оккупанты. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Все, кто подавал заявку через "Дію", в отдельной вкладке раздела "єВідновлення" смогут увидеть свой сертификат" — объяснил он.

Но сразу использовать жилищный сертификат у украинцев не получится. Как объяснил Шмыгаль, полноценно запустить программу правительство хочет в ноябре 2023 года. Украинцам советуют внимательно следить за сообщениями Министерства восстановления и Министерства цифровой трансформации. Эти ведомства выпустят подробную инструкцию о том, как можно будет пользоваться сертификатами.

"Но прямо сейчас можно выбирать для себя лучшее место для жизни и наиболее оптимальные варианты недвижимости", — добавил Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что правительство продолжает выплачивать целевые средства для ремонтов поврежденного жилья.

Как украинцам выплачивают компенсации

Государственная программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы получают компенсацию в размере до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного жилья, заработала в мае 2023 года. Помощь предоставляют владельцам жилья, которое:

было повреждено после 24 февраля 2022 года;

размещено на неоккупированной территории, где не ведутся боевые действия;

подлежит восстановлению;

не было отремонтировано самостоятельно.

Компенсацию от государства можно потратить на приобретение стройматериалов и выполнение ремонта. На освоение денег дается год.

А в первые дни августа стартовал новый этап "єВідновлення". Так, украинцам предоставили возможность подавать заявление на получение компенсации за разрушенное имущество. На эту компенсацию могут претендовать люди, у которых:

жилье разрушено после начала вторжения 24 февраля 2022 года;

жилье невозможно восстановить;

здания расположены на территории, где не происходят активные боевые действия, и на неоккупированной территории.

Ранее же украинцы могли подать заявление в "Дії" по ремонту именно только поврежденного имущества.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что для Харькова будет увеличен размер максимальной суммы государственной помощи, которая выделяются на ремонт поврежденного жилья в рамках программы "єВідновлення".

Также Фокус рассказывал, что в первую очередь компенсацию на ремонт жилья будут предоставлять участникам боевых действий, людям с инвалидностью, ветеранам, членам семей погибших военных и другим.