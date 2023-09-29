Запрет на импорт украинского зерна: в Польще намекнули, что поможет решить проблему

В Варшаве пока что не собираются снимать ограничения с украинской агропродукции, но ждут, что Украина отзовет свой иск во Всемирную торговую организацию.

В Польше решили не поддерживать инициативу по поводу импортного украинского зерна, которая предполагала, что именно Польша и Европейский Союз будут решать выдавать или нет экспортные лицензии. Об этом сообщило 28 сентября польское издание Dziennik.pl.

Так, по словам представителя правительства Польши Петра Мюллера, в Варшаве считают, что украинская позиция по урегулированию зернового кризиса является неприемлемой. Поэтому эмбарго на импорт украинской агропродукции будет сохранен.

Ограничения отменят, как только польские власти поймут, что сотрудничество с Украиной не влияет негативно на сельскохозяйственный рынок. Мюллер отметил, что "вряд ли это произойдет в ближайшем будущем".

В то же время предложенный украинским правительством механизм верификации и согласования четырех групп аграрного экспорта для решения зернового кризиса, Польше не подходит. Хотя еще 27 сентября министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус говорил, что Польша положительно воспринимает предложение Украины относительно лицензирования сельскохозяйственной продукции.

"Фактически Украина хочет, чтобы эти товары можно было ввозить в лицензионном порядке, но без установления четких ограничений. Это может снова дестабилизировать наш рынок", — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что полякам очень не нравится, что Украина параллельно с попытками договориться и решить вопрос с поставками зерна, подает иск во Всемирную торговую организацию.

По словам Петра Мюллера, отзыв иска Украиной стал бы хорошим жестом и сигналом, что "Украина хочет говорить как партнеры, а не процедурно".

Напомним, 18 сентября стало известно, что в ответ на запрет импорта своей сельскохозяйственной продукции, Украина собирается подать иск против Польши, Венгрии и Словакии. Об этом в интервью изданию Politico сообщил заместитель министра экономики и торговли – торговый представитель Украины Тарас Качка. Материалы будет изучать Всемирная торговая организация.

А уже 18 сентября Венгрия, Польша и Словакия ответили Украине на угрозы пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ограничений на ввоз зерна. Эти страны решили больше не участвовать в работе координационной платформы Еврокомиссии по зерновой проблеме.