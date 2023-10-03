От 30 до 100 тысяч гривен: в Минобороны рассказали, кто из военных может получить новые доплаты

Некоторым военнослужащим в Украине увеличили доплаты с сентября 2023 года. Новое денежное вознаграждение устанавливается нескольким категориям защитников.

В Министерстве обороны Украины 3 октября расширили перечень военнослужащих, которые могут получать дополнительное вознаграждение за службу в военное время. Кроме того, размер выплат был увеличен. Обновленное денежное довольствие военнослужащие получают с 29 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, устанавливается вознаграждение:

100 тысяч гривен — военнослужащим ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тысяч гривен);

— военнослужащим ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тысяч гривен); 100 тысяч гривен — военнослужащим, осуществляющим разминирование в районах ведения боевых действий (ранее им выплачивали по 30 тысяч гривен);

— военнослужащим, осуществляющим разминирование в районах ведения боевых действий (ранее им выплачивали по 30 тысяч гривен); 50 тысяч гривен — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее размер выплаты составлял 30 тысяч гривен). Начисляется с 29 сентября;

— военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее размер выплаты составлял 30 тысяч гривен). Начисляется с 29 сентября; 30 тысяч гривен — военнослужащим, которые выполняют боевые задачи по разминированию вне районов ведения боевых действий;

Раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья, не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Эта надбавка начисляется с 1 июня.

Инструкторам учебных центров с 1 июня будут дополнительно доплачивать от 15 тысяч до 30 тысяч гривен. Начисляется с 1 июня. Срочники с этой же даты получают по 6 тысяч гривен, а курсанты — по 2 350 гривен.

"Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне — 100 тысяч гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Верховная Рада Украины 28 июня проголосовала за законопроект №9342 и вернула дополнительные выплаты от 30 до 100 тысяч гривен для украинских военных. Как сообщил тогда нардеп Алексей Гончаренко, срочники и курсанты, кроме доплаты, получили возможность брать отпуска на 30 дней в течение года.

Также Фокус рассказывал, что 30 апреля в Кабмине заявили, что некоторым украинским гражданам разрешили получать зарплату вместо военных. Переоформить на себя выплату их зарплат могут семьи украинских защитников, если подтвердится факт исчезновения военнослужащего.