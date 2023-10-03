еВідновлення: как проверить жилищный сертификат в Дії — инструкция

В Минреинтеграции поделились пошаговой инструкцией проверки жилищных сертификатов в приложении электронных государственных услуг "Дія".

Украинцы, чьи дома были разрушены в результате российских атак во время войны, имеют право на получение жилищного сертификата на восстановление и ремонт жилья по программе "еВідновлення". С октября 2023 года проверить наличие сертификатов можно с помощью электронного сервиса государственных услуг "Дія". Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В личных кабинетах приложения "Дія" тех граждан, заявки которых на восстановление уничтоженного российскими силами жилья уже обработаны, с октября будут отображаться предоставленные сертификаты.

Алгоритм проверки жилищного сертификата

В Минреинтеграции рассказали, как проверить наличие сертификатов. Чтобы проверить жилищный сертификат в "Дії", необходимо:

авторизоваться в приложении электронных государственных услуг "Дія";

перейти в раздел "Услуги" и выбрать "еВідновлення";

кликнуть на подраздел "Сертификаты на жилье".

В документе должны быть указаны срок действия ваучера и сумма государственной компенсации, которую получит заявитель по заключению комиссии органа местного самоуправления.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, с момента запуска программы еВідновлення услугой воспользовались 3685 украинцев, которые подали заявления на компенсацию разрушенного недвижимого имущества.

Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Харьковской и Киевской областей.

Напомним, в августе правительство начало регистрировать заявки украинцев, которые полностью потеряли жилье в результате войны. Однако компенсацию стоимости жилья получат не все граждане.

В прошлом месяце в "Дії" появилось важное обновление для украинцев. Владельцы разрушенного жилья получили возможность выбирать новое место жительства и оптимальные варианты недвижимости.

Также Фокус писал, что украинцы могут самостоятельно подсчитать компенсацию за уничтоженный дом. Это можно сделать с помощью компенсационного онлайн-калькулятора для владельцев уничтоженного во время войны жилья.