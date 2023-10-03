Стали еще богаче: кто из российских миллиардеров продолжает зарабатывать во время войны

Самым богатым среди россиян все еще остается владелец "Норникеля" Владимир Потанин, а наибольшие убытки понес Сулейман Керимов.

Полномасштабная война России против Украины и международные санкции, под которыми оказались некоторые российские олигархи, как казалось, должны оставить их без денег и бизнеса. Однако похоже, что все происходит наоборот. Так, с начала года общее состояние российских миллиардеров увеличилось на 21,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные индекса самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index.

Так, самым богатым среди российских бизнесменов остается владелец "Норникеля" Владимир Потанин. Но с начала года его состояние уменьшилось на 210 миллионов долларов – до 28,4 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге самых богатых занимает совладелец "Новатека" Леонид Михельсон. Его состояние оценили в 27,3 миллиарда долларов. С начала года ему удалось увеличить свой капитал на почти на 3 миллиарда долларов.

Третий в списке — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние почти на 4 миллиарда долларов и сейчас составляет 23,3 миллиарда.

Учредитель "Лукойл" Вагит Алекперов заработал 6,4 миллиарда долларов с начала года, а в целом он теперь владеет 21,8 миллиардами. Всего на 3 миллиарда меньше (18,2 миллиарда долларов) осталось на счетах бизнесмена Алишера Усманова. При этом его бизнес-империя понесла убытки на 233 миллиона долларов.

Больше всех "пострадал" бизнесмен Сулейман Керимов. Он потерял сразу 1,48 миллиарда долларов. Но состояние Керимова все еще остается довольно внушительным и, по данным Bloomberg Billionaires Index, достигает 7,52 миллиарда долларов.

К слову, 11 августа США ввели новые санкции против российских миллиардеров. Российский союз промышленников и предпринимателей, который способствует импортозамещению в РФ и занимается технологическим сектором экономики, также оказался в санкционном списке.

Напомним, что 26 сентября стало известно, что у некоторых украинских бизнесменов, среди которых и подсанкционные, есть недвижимость в Великобритании. Так, например, по информации журналиста Михаила Ткача, в этой стране еще с 26 февраля 2023 года живет украинский бизнесмен Павел Фукс, против которого ввели санкции еще в 2021 году.

Также 1 июня мы писали о расследовании УП "Батальон Монако", которое показало, что украинские VIP-беженцы предпочитают жить на Лазурном берегу, средиземноморском побережье Франции.