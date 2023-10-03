В Киеве наметились серьезные проблемы с отопительным сезоном: почему Кличко винит Кабмин

Мэр столицы просит правительство выплатить городу почти 7 миллиардов гривен, иначе, по его словам, предстоящий отопительный сезон будет сорван.

Киевсовет планирует потребовать от правительства погасить задолженность государства перед городом по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. Как сообщил 3 октября мэр Киева Виталий Кличко, сейчас сумма долга составляет 6,8 миллиарда гривен.

По его словам, если столица не получит эту компенсацию, отопительный сезон в городе окажется под угрозой срыва.

"Ситуация очень серьезная. Задолженность, которую государство не гасит уже два года подряд, сейчас только перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен. А по всей стране – 36 миллиардов. То есть, местные власти оставили тарифы для горожан на прежнем уровне, хотя подорожали все составляющие тарифа", – объяснил он.

Кличко также напомнил, что правительство обещало компенсировать эту разницу в тарифе, а президент Украины давал поручение. Но деньги Киеву не выделили до сих пор. Поэтому киевские теплопредприятия работают с огромными убытками, которые город самостоятельно покрыть не может. По словам Виталия Кличко, 5 октября Киевсовет будет обращаться к правительству, чтобы поскорее разрешить проблему.

"Отдельно хочу обратиться к депутатам Верховной Рады, особенно к мажоритарщикам. Что касается защиты прав местных общин. В частности, чтобы народные избранники поддержали правки к бюджетным законопроектам, которые должен рассмотреть парламент, – в части решения вопроса компенсации разницы в тарифах и обеспечении кредитной способности общин", – сказал Кличко.

Отметим, что на момент публикации материала официальных комментариев по поводу слов мэра Киева от представителей Кабмина еще не было.

Напомним, местные муниципалитеты еще в июне предупреждали Кабмин Украины, что отсутствие компенсации разницы в тарифах негативно влияет на подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону. О существующих проблемах правительству летом сообщили 36 городских и поселковых советов, где проживают около пяти миллионов украинцев.

Отметим, что глава правления "НАК Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев 22 сентября заявил, что Украина накопит свыше 15 миллиардов кубометров газа для прохождения следующего отопительного сезона.

"Мы уже приближаемся к цифре в 15 миллиардов, и я уверен, что она будет еще больше к началу зимы. Поэтому этой цифры достаточно для того, чтобы пройти зиму", рассказал он.

Также Фокус сообщал, что часть Донецкой области останется без отопления зимой. Так, сразу в восьми городах перебиты газопроводы, поэтому отсутствует возможность запустить центральное отопления в дома украинцев. Вместо этого власти обещают обеспечить людей печками и дровами.