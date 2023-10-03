На случай длительных отключений: в МВД озвучили план действий при блэкаутах

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, аналитики Ситуационного центра ведомства просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования.

Украина разработала план действий на случай возможных блэкаутов, основываясь на опыте прошлого года. Об этом 3 октября заявил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По информации главы МВД, было проведено первое заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения в случае возможных отключений электроэнергии.

"Главная цель — своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в стране. В Ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы на всех направлениях", — отметил Клименко.

Министр сообщил, что уже разработан план действий на случай длительных отключений электроэнергии, который включает в себя следующие основные направления:

усиление патрулирования полицейских групп;

обеспечение медицинских учреждений и критической инфраструктуры генераторами;

функционирование "пунктов несокрушимости".

"Далеко не исчерпывающий перечень мероприятий. Мы знаем, как реагировать на такие вызовы", — резюмировал Клименко.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что в Минэнерго ответили, при каких условиях начнутся отключения с 1 октября, о которых накануне сообщили СМИ в сети. Украинцам объяснили, что графики разработали заранее из-за опыта несправедливого распределения света прошлой зимой.

Также напомним, что директор Центра исследования энергетики Александра Харченко предупредил, что зима 2023-2023 будет очень сложной, поскольку уничтоженное прошлой зимой оборудование нельзя восстановить за год.