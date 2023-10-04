Субсидии в отопительном сезоне 2023-2024: каков порядок перерасчета и кому будут отказывать чаще

В октябре стартует отопительный сезон. Это означает, что расходы домохозяйств на квартплату вырастут. Семьи, которые оказались в беде, могут обратиться за субсидией. Правительство в проекте бюджета на следующий год планирует увеличить расходы на нее. Желающих получить помощь в 2024-м станет больше, однако и количество отказов в предоставлении тоже возрастет, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

С октября стартует новый отопительный сезон. Это означает увеличение расходов на квартплату для домохозяйств. Украинцы, которые не в состоянии оплатить счета за коммунальные услуги, могут обратиться за субсидией. Тем, кому помощь назначали на неотапливаемый период, перерасчет жилищных субсидий проведут автоматически, однако некоторым украинцам субсидию на новый отопительный сезон назначат только по обращению.

В холодные сезоны прошлого года субсидии получали 2,3 млн домохозяйств. Средний размер выплаты составлял 1600 грн в месяц. В отопительный сезон 2023/24 сумма должна вырасти, как и количество ее адресатов, по меньшей мере учитывая повышение тарифов на электроэнергию с июня. Поэтому правительство в проекте сметы на следующий год закладывает больше средств на субсидии. Фокус решил выяснить, кто имеет право ее получить и при каких условиях могут отказать или лишить помощи.

Кто имеет право на получение субсидии

Согласно постановлению Кабинета министров № 651 от 27 июня, до завершения военного положения и в течение одного месяца после его отмены субсидия назначается, если расходы на квартплату превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

В среднемесячный совокупный доход учитываются:

заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц;

в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц; денежное обеспечение военнослужащих;

военнослужащих; пенсия , ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;

, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке; стипендия , в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом (кроме социальной стипендии, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);

, в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом (кроме социальной стипендии, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа); социальные выплаты , которые назначаются структурными подразделениями по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций, исполнительными органами горсоветов городов областного значения, районных в городах советов, в том числе льготы на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

, которые назначаются структурными подразделениями по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций, исполнительными органами горсоветов городов областного значения, районных в городах советов, в том числе льготы на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа; пособие по безработице , другие страховые выплаты, назначаемые фондами соцстрахования;

, другие страховые выплаты, назначаемые фондами соцстрахования; дивиденды от ценных бумаг;

от ценных бумаг; другие доходы, сведения о которых получены от ГНС и ПФУ, а также задекларированные лицом доходы, информация о которых отсутствует в ГНС, ПФУ, фондах социального страхования и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения.

Субсидии предоставляются, если расходы на квартплату превышают 15% доходов семьи Фото: pexels.com

При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года. При этом помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, которая предоставляется пенсионерам, не принимаются во внимание при исчислении совокупного дохода домохозяйства.

За назначением жилищной субсидии может обратиться:

лицо из числа зарегистрированных в жилом помещении, а в случае разделения лицевых счетов — каждый, на кого открыт счет;

в жилом помещении, а в случае разделения лицевых счетов — каждый, на кого открыт счет; человек, который не зарегистрирован в жилом помещении/доме, но фактически проживает в нем на основании договора аренды жилья (или по решению суда);

в нем на основании договора аренды жилья (или по решению суда); индивидуальный застройщик , дом которого не принят в эксплуатацию, в случае, когда ему начисляется плата за ЖКУ;

, дом которого не принят в эксплуатацию, в случае, когда ему начисляется плата за ЖКУ; внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья.

С 1 февраля 2023 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отменил безналичную денежную выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь субсидия начисляется на счета в банках или предоставляется вместе с выплатой пенсии на "Укрпочте".

Как оформить субсидию

Обращаться за субсидией на оплату ЖКУ можно в любом месяце в течение года. Оформляют ее не только офлайн. Благодаря автоматическому обмену информацией между ПФУ и Государственной миграционной службой, обратиться за субсидией можно по упрощенной процедуре онлайн. В частности, через:

через портал "Дія";

на веб-портале или в приложении ПФУ.

В назначении субсидий могут отказать, если заявитель не предоставит все необходимые документы

Для назначения жилищной субсидии, нужно предоставить следующие документы:

заявление о назначении услуги;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

справки, подтверждающие место пребывания лица на территории другой административно-территориальной единицы, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате ЖКУ (при наличии);

справку о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, ПФУ);

справку ВПЛ.

Субсидии не для всех. Кому могут отказать в помощи

Существует ряд критериев, по которым определяют, назначать или отказать в субсидии. Так, помощь не назначают, если общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и дома — 230 кв. м или если член семьи в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн.

Поскольку в стране проводят верификацию получателей субсидий, помощь могут отменить или уменьшить, говорит партнер, адвокат GRACERS Людмила Куса. В частности, это возможно при условиях:

превышение фактического потребления коммунальных услуг по сравнению с нормативами;

по сравнению с нормативами; неправомерного получения других видов социальной помощи;

получения платежей за коммунальные услуги в других местах проживания ;

; использование субсидии на другие цели, чем оплата коммунальных услуг;

приобретение нового авто , недвижимости, наличия депозита на более 100 тыс. грн;

, недвижимости, наличия депозита на более 100 тыс. грн; долга за квартплату;

за квартплату; неправомерного использования жилья , которое является объектом субсидирования;

, которое является объектом субсидирования; изменения состава домохозяйства , площади жилья, места жительства или регистрации без уведомления соответствующих органов;

, площади жилья, места жительства или регистрации без уведомления соответствующих органов; если хотя бы один из взрослых членов семьи не учится, официально не работает и не имеет статуса безработного.

Кроме того, помощь могут отменить, если доход домохозяйства увеличился и расходы на коммуналку больше не превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. По словам управляющего партнера ЮК Winner Игоря Ясько, во время военного положения участились случаи отказов или отмены субсидий из-за задолженности за уплату коммунальных услуг.

В Украине стали чаще отказывать в предоставлении или отменять субсидии из-за долгов за ЖКУ Фото: УНИАН

"Критической является неуплата более чем за 3 месяца на сумму долга 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (17*40=680 грн), если не заключен договор о реструктуризации долга или сумма не подлежала обжалованию", — пояснил он и добавил, что не только коммуналка засчитывается в долги, но и неуплата ЕСВ и алиментов.

О решении отменить или уменьшить субсидию гражданам обязательно должны сообщить в письменной форме с указанием причин, отмечают юристы. Его граждане имеют право обжаловать.

"Для обжалования отказа в назначении субсидии необходимо подать письменную жалобу в произвольной форме в орган, который принял такое решение. Срок обжалования — 10 дней с даты получения уведомления об отказе или отмене субсидии. В жалобе указываем свои претензии и добавляем доказательства, подтверждающие право на субсидию. Орган, принявший решение об отказе в назначении субсидии, обязан рассмотреть жалобу в течение 15 дней и сообщить жалобщику о результате", — отметила Людмила Куса.

Зависимые от доноров. Хватит ли денег на всех заявителей

Согласно проекту госбюджета на 2024 год, на субсидии, компенсации за приобретение твердого топлива правительство закладывает 49,9 млрд грн, что почти на 12 млрд грн больше, чем в этом году. По мнению экономиста Олега Пендзина, увеличение расходов может свидетельствовать о намерении правительства поднять тарифы, как нам это рекомендуют в Белом доме.

США рекомендуют Украине повысить тарифы для населения, поэтому тех, кто нуждается в субсидиях, станет больше Фото: Shutterstock

"Если внимательно посмотреть на то странное письмо, которое в Украину направила Администрация Президента США, в течение года нам рекомендовано привести тарифы на энергоносители до рыночного уровня для населения, с соответствующим увеличением расходов на соцзащиту социально уязвимых слоев населения. Собственно и заложили 50 млрд грн, чтобы социально защитить уязвимые слои населения, которых станет больше", — отметил он.

На фоне роста количества заявителей на получение субсидии, количество отказов в следующем году возрастет, продолжает специалист. "Два раза планируется повысить минимальную заработную плату — сначала до 7100 грн, затем до 8 тыс. грн. Такое повышение одновременно потянет за собой и первый тарифный разряд единой тарифной сетки, поэтому автоматически вырастут зарплаты и у бюджетников, и у всех как следствие. Поэтому кто-то будет подпадать под субсидиарную помощь, а кто-то — нет", — пояснил он.

В следующем году правительство планирует дважды повышать минимальную зарплату. Поэтому не все заявители будут подпадать под критерии получателей субсидий

Как известно, все налоговые поступления Украина направляет на нужды обороны, а социальные расходы финансируются за счет иностранных поступлений. Олег Пендзин обращает внимание на то, что в следующем году правительство планирует привлечь $43 млрд. Однако есть риски относительно их получения, а следовательно и финансирования субсидий в следующем году.

"Уверены ли мы, что у нас получится позаимствовать такую сумму, — спрашивает экономист. — Уверены ли мы на 100%, что, например, у американцев будет возможность давать нам соответствующие средства, с точки зрения их политической гонки? Уверены ли мы, что ЕС будет давать нам деньги, учитывая, что каждое решение принимается исключительно консенсусом, а кроме Венгрии, появилась пророссийская Словакия? Даст ли следующий транш МВФ? Миссия только приехала, будет пересмотр программы, удовлетворит ли его те реформы, которые мы сделали?"