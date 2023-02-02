Как украинцам перевести выплату субсидий с почты на банк: инструкция

С февраля действуют новые правила предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Деньги поступают на счета получателей в "Ощадбанке", но украинцы также могут выбрать другой банк для начисления субсидий. И для этого им не нужно посещать отделение Пенсионного фонда или другое госучреждение.

Related video

С 1 февраля 2023 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отменил безналичную денежную выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь они начисляются на пенсионные счета в банках или вместе с выплатой пенсии на "Укрпоште". Если у получателя субсидии нет счетов в банке или он не сообщил, на какой счет переводить эти выплаты, ПФУ автоматически станет зачислять субсидии на открытые фондом счета в "Ощадбанке". Те украинцы, которые по каким либо причинам не хотят получать субсидии в отделениях почты, могут самостоятельно перевести выплаты в любое другое финансовое учреждение. Фокус рассказывает, как это сделать онлайн.

Как перевести выплату субсидий на другой банк

Для этого нужно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда. А затем:

войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

в левом боковом меню выбрать "Коммуникации по ПФУ";

выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу":

кликнуть на "Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы";

заполнить необходимые поля формы заявления и загрузить сканированные копии необходимых документов.

сформировать заявку, заверить его КЭП и отправить в Пенсионный фонд.

Что будет с тарифами на коммуналку в 2023 году

По словам председателя правления Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенка, на воду и электроэнергию для украинцев могут подорожать уже после окончания отопительного сезона 2022/2023. По его словам, подорожание произойдет из-за пересмотра прайс-кепов (предельных цен). Прайс-кеп на электричество, например, установлен до 1 апреля, поэтому уже весной стоимость может измениться.

"У нас есть закон, который подписан и работает, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду, а также газ и распределение газа остаются неизменными во время войны и полгода после нее. То есть здесь у нас есть четкое законодательное ограничение. Учитывая, что было заявление главы НКРЭКУ, а они имеют прямое влияние на тарифы на электроэнергию, то есть они своим решением могут принять решение о росте тарифов на электроэнергию и воду. Здесь можно ожидать, как вариант, – поднятия тарифов на водоснабжение, водоотвод и электроэнергию, причем как для бизнеса, так и для бытового потребителя. Но будут ли расти тарифы, пока нет никаких гарантий", – отметил он Попенко.

Ранее Фокус писал, что в 2023 году на предоставление льгот и субсидий на оплату услуг ЖКХ в госбюджете выделят 38 млрд грн. Также напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8367, в котором предлагается списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которые накопились в период активных военных (боевых) действий на территории, где находится жилье граждан.