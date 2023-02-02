Як українцям переказати виплату субсидій з пошти на банк: інструкція

Із лютого діють нові правила надання субсидій на житлово-комунальні послуги. Гроші надходять на рахунки отримувачів у "Ощадбанку", але українці також можуть обрати інший банк для нарахування субсидій. І для цього їм не потрібно відвідувати відділення Пенсійного фонду чи іншу держустанову.

Related video

З 1 лютого 2023 року Пенсійний фонд України (ПФУ) скасував безготівкову грошову виплату субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер вони нараховуються на пенсійні рахунки у банках або разом із виплатою пенсії на "Укрпошті". Якщо у отримувача субсидії немає рахунків у банку або він не повідомив, на який рахунок переказувати ці виплати, ПФУ автоматично зараховуватиме субсидії на відкриті фондом рахунки в "Ощадбанку". Ті українці, які з якихось причин не хочуть отримувати субсидії у відділеннях пошти, можуть самостійно переказати виплати до будь-якої іншої фінансової установи. Фокус розповідає, як це зробити онлайн.

Як переказати виплату субсидій на інший банк

Для цього необхідно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду. А потім:

увійти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

у лівому бічному меню вибрати "Комунікації з ПФУ";

вибрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу":

клікнути на "Заяву зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги";

заповнити необхідні поля форми заяви та завантажити скановані копії необхідних документів.

сформувати заявку, завірити його КЕП та відправити до Пенсійного фонду.

Що буде з тарифами на комуналку у 2023 році

За словами голови правління Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенко, на воду та електроенергію для українців можуть подорожчати вже після закінчення опалювального сезону 2022/2023. З його слів, подорожчання відбудеться через перегляд прайс-кепів (граничних цін). Прайс-кеп на електрику, наприклад, встановлено до 1 квітня, тому вже навесні вартість може змінитися.

"У нас є закон, який підписаний і працює, згідно з яким тарифи на тепло та гарячу воду, а також газ та розподіл газу залишаються незмінними під час війни та пів року після неї. Тобто тут у нас є чітке законодавче обмеження. Враховуючи, що було заяву глави НКРЕКП, а вони мають прямий вплив на тарифи на електроенергію, тобто своїм рішенням можуть прийняти рішення про зростання тарифів на електроенергію і воду. бізнесу, так і для побутового споживача. Але чи зростатимуть тарифи, поки немає жодних гарантій", — зазначив він.

Раніше Фокус писав, що у 2023 році на надання пільг та субсидій на оплату послуг ЖКГ у держбюджеті виділять 38 млрд грн. Також нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8367, в якому пропонується списати заборгованість за житлово-комунальні послуги, що накопичилися у період активних військових (бойових) дій на території, де знаходиться житло громадян.