Украина исключила OTP Bank из списка спонсоров войны: в МИД Венгрии отреагировали (видео)

Венгерское правительство хочет гарантий, что OTP Bank больше не попадет в список спонсоров войны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также отметил, что российское подразделение банка до сих пор числится в санкционном списке НАПК.

В Венгрии считают, что Украина сделала правильный шаг, исключив OTP Bank из списка международных спонсоров войны. Об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто 4 сентября, пишет Telex.

На совместной пресс-конференции с вице-премьером Молдовы Петер Сийярто положительно высказался о решении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вычеркнуть OTP Bank из списка международных спонсоров войны.

Сийярто заявил, что пригласил представителей НАПК в Будапешт. Министр выразил надежду на то, что стороны могут прийти к соглашению, которое бы гарантировало, что OTP Bank больше не попадет в упомянутый список.

"Если там будет достигнуто обнадеживающее соглашение, нам, конечно, придется подумать, какие шаги это потребует с нашей стороны", — сказал глава МИД.

Министр также упомянул о том, что российское подразделение OTP Bank и четыре менеджера венгерских банков до сих пор числятся в санкционном списке НАПК.

"Мы ожидаем, что эти четыре лидера ОТП и российская структура будут исключены из списка украинского антикоррупционного агентства", — заявил Сийярто.

Пресс-конференция Петера Сийярто с вице-премьером Молдовы

Напомним, 29 сентября НАПК приостановило статус пяти греческих компаний, занимающихся перевозками, и одного венгерского банка в перечне международных спонсоров войны. Решение было принято по итогам переговоров НАПК с представителями компаний и властями упомянутых стран.

Спустя несколько дней, 2 октября, в НАПК заявили, что венгерский банк OTP Bank больше не состоит в международном списке спонсоров войны. Ожидается, что это поможет разблокировать военную помощь Украине от Европейского Союза в размере 500 миллионов евро.