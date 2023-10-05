Новые выплаты для украинцев: кому оплатят аренду жилья

Один из благотворительных фондов в Украине реализует новую программу помощи переселенцам в партнерстве с ООН. В рамках проекта ВПЛ из трех регионов будут получать деньги на аренду жилья.

Вынужденных переселенцев в Украине продолжает поддерживать не только государство, но и благотворительные и международные организации. В частности, благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) окажут денежную помощь гражданам, которым нужно арендовать жилье. Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, внутренним переселенцам и их семьям в течение полугода будут возмещать стоимость аренды жилья.

Кто получит помощь

Известно, что средства будут предоставлять переселенцам в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях. Отмечается, что арендовать жилье помогут семьям переселенцев, которые оставили постоянное место жительства после 24 февраля 2022 года и еще не пользовались целевой денежной помощью на аренду жилья от других общественных организаций. Также люди должны принадлежать к одной из следующих категорий населения:

живут в месте компактного поселения, но хотят продолжить аренду жилья после завершения программы;

живут в месте компактного поселения, которое планируют расформировать;

находятся под риском выселения/потери арендованного жилья;

недавно перемещенные семьи, которые не желают жить в мобильных пунктах.

Приоритет будет предоставляться:

семьям, которые имеет только одного из родителей (или отца, или мать) с одним или более ребенком в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста от 55 лет;

семьям, которые возглавляет одна одинокая/несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семьям с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.д.);

семьям, которые занимаются детьми без сопровождения.

Как подать заявку на получение помощи

На сайте благотворительного фонда указывается, что подавать заявку граждане могут только лично, то есть онлайн регистрация для украинцев недоступна.

"Для подачи заявки необходимо личное присутствие всех членов семьи в пункте сбора данных. Семьи с маломобильными людьми, которые не могут прибыть в пункт сбора данных, можно подать заявку по оригиналам документов и при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей медицинское состояние", — говорится в сообщении.

Пункт, в котором украинцы будут регистрироваться на получение денежной помощи, уже работает в Кропивницком. Его можно найти по адресу: улица. Пашутинская, 31-а, офисное помещение (возле ЦПАУ). Пункт работает с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.

В то же время в Киеве и Черкассах работают мобильные группы. Их адреса можно уточнить по телефону: 0 800 750 104.

Ранее Фокус писал, что переселенцам в Украине хотят разрешить бесплатно пользоваться общественным транспортом. Также недавно украинская власть лишила украинцев за границей выплат от государства, которые они получали, как ВПЛ.