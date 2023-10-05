Пора домой: в Швейцарии обещают платить беженцам до 4 тысяч евро за отъезд на Родину

Хотя сейчас сложно спрогнозировать, когда в Украине закончится война, власти Швейцарии считают, что украинские беженцы начнут возвращаться домой в 2024 или 2025 году.

Совет Евросоюза только 20 сентября решил продлить временную защиту для украинских беженцев с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025-го, но в Швейцарии уже разработали стратегию по возвращению украинских беженцев домой. Так, на выезд у наших граждан будет от шести до девяти месяцев после того, как в Евросоюзе отменят статус временной защиты для граждан из Украины. Об этом сообщается на сайте Swissinfo.ch.

Отмечается, что швейцарские чиновники рассчитывают, что статус "S" (статус временной защиты) для украинцев будет отменен в 2024 или 2025 году. Тогда Швейцарию, по предварительным подсчетам, добровольно покинут около 70 тысяч человек.

Еще 14 тысяч украинцев останутся в Швейцарии даже после отмены статуса "S". При этом власти страны ожидают, что количество украинских беженцев будет меняться в зависимости от продолжительности войны.

"Поскольку после пяти лет непрерывного пребывания в стране у беженцев есть право получить швейцарское разрешение на проживание категории "B" власти считают, что нужно будет сделать все возможное для эффективного поощрения добровольного отъезда украинцев на Родину", — сказано в сообщении.

Так, украинцам хотят предоставить от шести до девяти месяцев для того, чтобы подготовиться к отъезду. Отмечается, что возвращение домой будет добровольным. Также власти обещают не настаивать на быстром выезде людей, которые нуждаются в особой поддержке – это около тысячи детей без сопровождения взрослых и 1,6 тысячи украинцев от 75 лет и с проблемами здоровья.

Также планируется, что Швейцария перед отъездом будет предоставлять украинским беженцам первоначальную финансовую помощь. Размеры выплат будут колебаться от 1 тысячи до 4 тысяч швейцарских франков (1 037 и 4 150 евро) на человека в зависимости от того, когда украинцы решат вернуться на Родину.

Почему для украинцев важна временная защита в Европе

Благодаря механизмам временной защиты снижается нагрузка на системы предоставления убежища в отдельных странах-членах ЕС. Также руководству этих стран легче обеспечивать перемещенным лицам права на всей территории Евросоюза. Так, беженцы с временной защитой пользуются следующими правами:

видом на жительство;

доступом к рынку труда и жильем;

медицинской помощью;

социальной помощью;

доступом к образованию для детей.

Напомним, в Миграционной службе Украины предупредили правительства других государств не интегрировать украинских беженцев, поскольку после этого они могут не захотеть возвращаться на Родину.

Отметим также, что в странах Европы по состоянию на 26 сентября 2023 года проживало около 5,8 млн беженцев, которые выехали из Украины из-за войны. Всего в мире ориентировочно 6,2 млн украинских беженцев. Наибольшее количество таких граждан находятся в Германии, Польше, США и Канаде.