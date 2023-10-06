Зарабатывают больше: в НБУ подсчитали, как и почему меняются доходы украинцев

В Нацбанке оценили, как меняются доходы населения на фоне улучшающейся экономической активности в Украине.

Экономическая активность в Украине восстанавливается, что сказывается на росте спроса на рабочую силу. На фоне этого улучшается занятость и доходы домохозяйств. Об этом свидетельствует Макроэкономический и монетарный обзор Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2023 года.

Так, в обзоре отмечается, что доходы населения растут, хоть и сдержанно. Они поддерживаются социальными выплатами и выплатами военнослужащим, а также восстановлением экономической активности. Поэтому постепенно возобновляется рост зарплат в частном секторе.

Как меняются доходы украинцев в 2023 году Фото: НБУ

"Впрочем, финансовое состояние домохозяйств до сих пор сложное: согласно сентябрьскому опросу "Рейтинг", более половины (60%) опрошенных считали, что их экономическое положение ухудшилось за последний год, лишь 4% заявили об улучшении", — говорится в документе.

Тем временем количество вакансий на рынке труда, по данным НБУ, продолжает увеличиваться. На это влияет как сезонность, так и восстановление экономики. При этом в Нацбанке заметили снижение количества резюме. На это влияют следующие причины:

занятость населения постепенно восстанавливается (по оценке опроса "Рейтинг", среди людей, имевших работу до полномасштабного вторжения, доля неработающих снизилась до 25%);

миграция и мобилизация, которые ограничили предложение рабочей силы.

Количество вакансий на рынке труда увеличивается, но количество резюме снижается Фото: НБУ

Отметим, что согласно данным Социологического мониторинга "Украинское общество", которое провел Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины, для комфортной жизни, как считают украинцы, нужно зарабатывать 12 750 гривен. Именно такой суммы, по мнению наших соотечественников, хватит одному человеку на месяц.

Напомним, глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова заявила, что уровень реальных зарплат вернулся к показателю начала 2022 года. По ее словам, уровень оплаты труда постепенно растет на фоне замедления инфляции, что положительно влияет на доходы населения. Также Фокус рассказывал, что большинство украинских работодателей готовы повышать зарплаты своим сотрудникам в 2024 году.