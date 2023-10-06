Россия ослабит запрет на экспорт топлива: Кремль нашел оригинальную причину

Россия постепенно восстанавливает экспорт горючего, поскольку в правительстве посчитали, что ограничения на экспорт топлива привели к росту мировых цен, а некоторым покупателям пришлось искать альтернативные источники бензина и дизтоплива.

Российское правительство с 6 октября отказывается от запрета экспортировать дизельное топливо через порты. При этом экспорт бензина и дальше будет под запретом. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В сообщении сказано, что экспорт дизельного топлива, поставляемого в морские порты трубопроводным транспортом происходит без ограничений, но только если производитель поставляет не менее 50% произведенного дизельного топлива на внутренний рынок.

"Ограничения на экспорт топлива из России, которая является крупнейшим в мире морским экспортером топлива, опережая США, привели к росту мировых цен и заставили некоторых покупателей искать альтернативные источники бензина и дизтоплива", — говорится в сообщении.

Отметим, что временный запрет на экспорт бензина и дизеля правительство РФ ввело 22 сентября на фоне продолжающегося топливного кризиса внутри страны. Так, фермеры в Ставропольском, Краснодарском крае, Кировской, Оренбургской области, республиках Северного Кавказа не могли собрать урожай, поскольку столкнулись с дефицитом топлива.

Тогда директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин объяснял Фокусу, что нехватка топлива в стране, которая является крупнейшим поставщиком нефти в мире, случилась из-за отказа Европы покупать "тяжелую" российскую нефть.

"Им самим не хватает топлива, потому что их логистика захлебнулась, — объясняет эксперт. — Вся их "тяжелая" нефть заполнила все резервуары, поэтому они физически не могут производить топливо даже для своего рынка. Уже Беларусь работает на Россию, чтобы как-то улучшить их ситуацию",— отметил он.

До этого стабилизировать рынок топлива в РФ пытались увеличением нормативов поставок топлива на биржу. Правительство даже организовало ежедневный мониторинг закупки топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

Ранее Фокус уже объяснял, как санкции меняют глобальный рынок торговли нефтепродуктами. Так, по словам эксперта по энергетическим вопросам Сергея Куюна, на рынках топлива в Украине и Европе все чаще появляется нефтепродукт из США, топливо из Персидского залива и Индии. Также Фокус объяснял, почему в Украине с начала сентября меняются цены на автогаз.