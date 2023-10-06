Будет ли свет зимой: в ДТЭК объяснили, почему все зависит не только от россиян

С наступлением осенне-зимнего периода многие украинцы еще больше волнуются из-за возможных отключений зимой, ведь россияне не оставляют попыток окончательно вывести из строя украинскую энергосистему. Впрочем, гражданам стоит волноваться не только из-за обстрелов оккупантов.

Прошлой зимой Россия разрушала украинскую энергосистему дронами и ракетами чтобы оставить украинцев без тепла и света. Значительная часть энергообъектов была повреждена или уничтожена оккупантами, поэтому энергетики вынуждены были ввести веерные отключения света для потребителей, ведь энергетическая система не справлялась с дополнительными нагрузками во время холодов. Поэтому в новом отопительном сезоне украинцам стоит надеяться на отсутствие морозов, ведь именно погода будет влиять на то, будет ли свет в домах граждан. Об этом сказал в интервью генеральный директор компании Yasno, которая входит в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

"Каждые 5 градусов мороза повышают потребление электроэнергии на 200 МВт. То есть, город тратит больше электроэнергии, а нагрузка на энергосистему увеличивается", — сказал он.

По его словам, прошедшая зима выдалась сложной, но без сильных морозов.

"Да, ночью могло быть до -12, но днем температура воздуха повышалась до -2 или +3 градусов. Но не было таких долгих периодов с морозами. Это важно, ведь зимой нужно бояться не отключений света. Да, это тяжело, непривычно, но прожить можно. А вот без тепла дом просто промерзнет и все", — пояснил он.

Коваленко также отметил, что до полномасштабного вторжения Украина была профицитным государством — производила больше электроэнергии, чем потребляло население. Но в первые дни войны наша страна потеряла большой генерационный объем.

"Поэтому даже без обстрелов у нас в некоторые месяцы, когда было очень холодно или очень жарко, нам не хватало электроэнергии. Потому что росло потребление, а мы из-за войны превратились в дефицитное государство. В последнем отопительном сезоне очень много генерационных объектов мы потеряли", — подчеркнул Сергей Коваленко.

Отметим, что по мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, зима 2023-2023 будет очень сложной, поскольку уничтоженное прошлой зимой оборудование нельзя восстановить за год. Поэтому украинцам стоит приобрести генераторы и павербанки, чтобы подготовиться к возможным блэкаутам.

Также добавим, что украинские энергетики тесно сотрудничают с Генштабом ВСУ и правительством чтобы наладить защиту энергетических объектов. Поэтому в "Укрэнерго" пока не работают над графиками отключений электроэнергии.