Укрепит энергосеть: в Украине заработает подаренная США мини-электростанция

Американскую мини-электростанцию подключат к украинской энергосистеме 10-12 октября. Ожидается, что новое оборудование поможет украинским энергетикам локализовать производство электроэнергии в целом регионе.

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В Украине уже тестируют газотурбинную мобильную электростанцию, которую нашей стране подарили США. Как сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", испытания начались 4 октября 2023 года, на одном из объектов критической инфраструктуры, где ее установили.

Электростанцию собрала компания General Electric, техника прибыла в нашу страну еще в феврале. Запускают ее только сейчас по причине нехватки необходимых компонентов. Энергетики их получили сравнительно недавно.

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"Несмотря на задержки в поступлении комплектующих, эта задача будет выполнена, установка уже работает в тестовом режиме и будет подключена к сети 10-12 октября 2023 года", — рассказал президент "Энергоатома" Петр Котин.

Мобильная электростанция имеет мощность в 28 МВт. Отмечается, что эта установка поможет локализовать энергопроизводство в регионе, что укрепит украинскую энергосеть.

Как работают миниэлектростанции

В начале 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, что производить электричество на газотурбинных миниэлектростанциях дорого, но у них есть одно важное преимущество: быстрый запуск в работу. Так, такие мобильные электростанции разгоняюются в течение трех минут, тогда как атомному блоку для этого понадобится как минимум трое суток.

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Мощность газотурбинных электростанций, как объяснил глава правительства, в среднем 50 МВт. Но если их правильно использовать, то можно получить тысячу МВт – это атомный блок. Такие электростанции, как правило, не нуждаются в особом вмешательстве человека и обслуживании.

Как украинцев защитят от новых блэкаутов

2 августа 2023 года Денис Шмыгаль выделил следующие шаги правительства для защиты населения от блэкаутов:

упрощение процедуры установки мобильных газотурбинных установок и сопутствующего оборудования;

ликвидация бюрократических преград при проведении линий электропередач и установке подстанций;

восстановление мероприятия в системе энергетики, в частности — ремонт в сфере генерации, распределительных сетей, теплостанций, ТЭЦ, а также котельных.

Как объяснил он, максимально защититься от блэкаутов в Украине хотят, изменив принципы электрогенераци. По его словам, речь идет о максимальной децентрализации и мобильности.

"Российские террористы будут атаковать прежде всего статические большие электростанции, а передвижные небольшие объекты будет сложнее поразить", — отметил он.

Напомним, в Минсоцполитики предлагают не отключать электроэнергию уязвимым категориям украинцев. Свет точно будет у тех, кто получает жилищные субсидии, обещают в ведомстве. А 26 сентября в "Укрэнерго" рассказали, какой будет зима и ждать ли украинцам постоянных отключений электроэнергии.