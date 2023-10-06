МиГи, вагоны и автоцистерны: Украина готовит большую конфискацию активов РФ

В Украине скоро состоится масштабное изъятие движимого имущества России и ее резидентов. Правительство уже одобрило старт этого процесса.

Кабинет министров 6 октября одобрил проект Указа Президента о принудительном взыскании имущества России и резидентов страны. Наша страна собирается конфисковать более 800 единиц транспорта у агрессора, сообщила 6 октября пресс-служба Министерства экономики.

Так, по словам министра экономики Юлии Свириденко, все активы, которыми владеет страна-арессор на территории Украины, были верифицированы. Только после этого началась подготовка к их конфискации. Специалисты, в частности, изучали юридические основания для будущей процедуры .

"Особое внимание мы уделили доказательной базе – у Украины должны быть безупречные юридические позиции, если агрессор решит пожаловаться в международные судебные органы. Движимое имущество – вагоны, грузовики, специальная техника – будет работать на экономику Украины или усиливать обороноспособность на фронте", – рассказала она.

Что планирует конфисковать Украина

По данным Министерства экономики, в пользу Украины будут конфискованы:

около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн и т.п.;

нефтеналивной танкер;

более 300 грузовых и легковых автомобилей;

автоцистерны;

строительная техника;

авиационные двигатели;

семь самолетов МиГ-25 ВС РФ в нерабочем состоянии. Их разберут на запчасти и передадут украинским военным.

Замороженные активы РФ за рубежом: когда Украина получит 300 млрд долларов

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, союзники продолжают искать возможности, чтобы Украина получила 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов. Он объяснил, что главная задача сейчас — найти юридические основания для передачи, чтобы Россия потом не смогла заблокировать это решение и вернуть деньги в свой бюджет.

"Я считаю, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов это сделать — как раз через эти активы. Поскольку большинство этих активов — в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа", — подчеркнул политик.

Отметим, что в июле 2023 года заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что страна заморозила активы российских олигархов и других лиц на сумму более 1 миллиарда долларов. Также Фокус выяснял, как работает механизм конфискации российских активов на территории Украины.