Пенсии в Украине: кто из украинцев может получить прибавку до 840 грн

Согласно пояснениям ПФУ, размер дополнительных выплат для пенсионеров в текущем году зависит от установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Однако военным выплаты высчитывают в зависимости от минимальной зарплаты в Украине.

Некоторые категории граждан Украины могут получать надбавку к пенсии, однако важно вовремя подать заявление и соответствующий набор документов. Право на такую надбавку имеют люди с особыми заслугами, среди них — выдающиеся государственные деятели и военные. О деталях начислений говорится в объяснении Пенсионного фонда Украины.

В Пенсионном фонде указали, что надбавка к пенсии могут получить граждане с особыми заслугами перед государством. Детали начисления указаны в Законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Пенсии в Украине — кто получит прибавку

Чтобы получить дополнительные выплаты, важно соблюсти сроки подачи — не позднее чем через 12 месяцев после приобретения права.

Право на надбавку к пенсии имеют люди, которые отличились в различных сферах деятельности:

государственной;

общественной;

хозяйственной;

научной;

культурной;

образовательной;

спортивной, а также в сфере здравоохранения и физического воспитания.

В Законе перечисляются категории граждан, которые могут получить надбавку:

Герои Украины;

награжденные орденом Небесной сотни, четырьмя и более орденами Украины;

борцы за независимость Украины в XX веке и люди, пострадавшие от репрессий советского режима;

отмеченные званием "народный", "заслуженный", получатели государственных премий или одного из орденов;

ветераны, отмеченные орденом за мужество;

спортсмены, которые стали победителями и рекордсменами международных соревнований;

космонавты и члены летно-испытательных экипажей;

матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста. Если мать умерла или лишена родительских прав, то выплату имеет право получить отец. Отмечается, что речь идет о детях, "усыновленных в установленном законом порядке".

Размеры надбавки к пенсии

Граждане, имеющие право на надбавку к пенсии, смогут получить дополнительные средства в размере от 20% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2023 году прожиточный минимум составляет 2 093 грн, следовательно можно получить выплату 418 до 837 грн. Какую именно сумму получит человек, зависит от количества орденов и вида заслуг, пояснили в ПФУ.

Военные также могут получить надбавку — до 70%. В частности, речь идет о дополнительных суммах в размере от 1 460 грн до 10 000 грн. Размер выплат устанавливается постановлением Кабмина от 2 декабря 2009 г. № 1309.

ПФУ также утверждает, что государство внесло изменения с 1 января 2023 года. В частности, минимальные выплаты для военных отсчитывается от минимального размера заработной платы. То есть доплата достигла размеров 6 700-20100 грн. При чем средства могут получить Герои Украины, которые еще не успели оформить пенсию.

Отметим, на размер пенсии военного влияют три фактора, ранее рассказали в Пенсионном фонде. В частности, влияет должностной оклад, выплата за звание и ежемесячное обеспечение. О деталях начисления пенсии говорится в статье Фокуса.

Напоминаем, граждане, которые вышли на пенсию по выслуге лет, должны сообщить об этом в ПФУ. Это нужно для того, чтобы установить размер пенсионных выплат — они разные, в зависимости от того, работает или не работает человек. Между тем военные, которые получили инвалидность, имеют право на пенсию по инвалидности. Размер пенсии зависит от степени утраты трудоспособности, который определяется органом медико-санитарной экспертизы.