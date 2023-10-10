Электронные документы вместо бумажных: пенсионерам анонсировали нововведения

В Украине предложили заменить бумажный документ на е-пенсионное удостоверение, так что оформлять документ по старинке пенсионерам больше не будет нужно.

В Украине для пенсионеров запланировали еще одну реформу. Так, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предложили заменить бумажное пенсионное удостоверение, которое подтверждает назначение пенсионных выплат, е-пенсионным удостоверением. Соответствующий проект постановления ПФУ опубликован для обсуждения на сайте профсоюзов Украины.

Как сказано в пояснительной записке к документу, пенсионное удостоверение в электронной форме смогут оформлять граждане, которым уже назначены пенсионные выплаты. Таким образом от бумажного удостоверения человек, если захочет, сможет отказаться.

Электронный документ сформируется с помощью ресурсов портала "Дія", мобильного приложения "Дія". Е-пенсионное удостоверение будет иметь одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Отмечается, что им можно будет пользоваться без бумажного удостоверения или платежной карты, одновременно являющейся пенсионным удостоверением.

Напомним, 22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что в Украине появится балльная система для начисления пенсий. По его словам, пенсионная реформа состоится уже в 2024 году.

Тем временем министр социальной политики Оксана Жолнович 29 сентября сообщила подробности будущей реформы. Так, она рассказала, что с новой системой индексации пенсии повысят почти всем пенсионерам, которые получают выплаты более трех лет.

"Потому, что за последние три года пенсии, которые начислялись, они еще соответствуют рыночной стоимости более-менее, а все, что раньше, то это уже были заниженные коэффициенты, поэтому для каждого из них будет сделан перерасчет", — отметила глава Минсоцполитики.

Ранее Фокус объяснял, что для того, чтобы заработать максимальную пенсию, нужно получать около 70 тысяч гривен заработной платы в течение 35 лет. Самая высокая пенсия — у судей в отставке, в среднем — около 100 тысяч гривен.