Обстрелы РФ энергетической инфраструктуры: украинцам назвали наихудший сценарий зимой

Россия вряд ли откажется от попыток разрушить украинскую энергосистему, поэтому продолжит обстреливать критические объекты осенью и зимой. Но в "Укрэнерго" уверяют, что готовы к новым испытаниям.

В 2022 году ВС РФ целенаправленно били ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре нашей страны. Атаки врага продолжались весь осенне-зимний период, и предстоящей зимой, вероятно, оккупанты продолжат свои террористические действия. Но, как сообщили в пресс-службе "Укрэнерго", 10 октября, магистральные сети компании подготовлены к передаче увеличенных объемов электроэнергии накануне зимы.

Так, в компании отметили, что в Украине впервые в мире появились сооружения физической защиты энергообъектов. Также специалисты подготовили схемы резервного питания и варианты преодоления возможных блэкаутов.

"Тем временем Силы обороны усиливали ПВО – в этом сезоне ее плотность будет значительно выше. Нас часто спрашивают: "Какой худший сценарий вы рассматриваете?" Мы готовились ко всем сценариям", – сказано в сообщении.

При этом там добавили, что наихудший вероятный вариант для энергетики зимой – это если Россия повторит масштабные воздушные атаки, как в 2022 году.

"Но врагу, который проигрывает ВСУ и потому атакует гражданскую инфраструктуру, не удастся застать нас врасплох", – подчеркнули в "Укрэнерго".

К слову, в ночь на 21 сентября россияне впервые за полгода атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого на некоторое время пропало электричество в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

При этом генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко 6 октября рассказал, что электроснабжение зимой будет зависеть не только от интенсивности обстрелов. Он объяснил, что выстоять во время холодов энергосистеме поможет отсутствие сильных морозов.

Также напомним, что директор Центра исследования энергетики Александра Харченко считает, что зима 2023-2023 будет очень сложной. Причина: российским оккупантам удалось уничтожить много энергетического оборудования, и восстановить его всего лишь за год невозможно. Он посоветовал гражданам заранее купить генераторы и павербанки, которые помогут во время отключений света.