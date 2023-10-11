Без мяса, но с гречкой. Почему в Украине растут цены и есть ли шанс на снижение стоимости продуктов

Период дешевого борща, который утешал украинцев последние месяцы, подходит к завершению. Это связано как с ростом расходов на электроэнергию, так и с изменением курсовой политики НБУ. Особенно вскоре граждан огорчат цены на мясо. Только гречка добавит оптимизма, ведь в этом году ожидается рекордный урожай.

В Украине потребительская инфляция в сентябре составила 7,1% годовых, тогда как по итогам августа инфляция замедлилась до 8,6%. "Быстрое замедление инфляции обусловлено большим предложением продуктов питания, в частности овощей и фруктов нового большего, чем ожидалось, урожая благодаря благоприятным погодным условиям. Фундаментальное инфляционное давление также снижалось. Этому способствовали улучшение ожиданий в условиях сохранения курсовой устойчивости и уменьшение давления со стороны расходов бизнеса", — говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

По данным Госстата, в сентябре 2023-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего подорожало мясо и мясопродукты — на 18%, а также яйца — на 24%. А вот овощи подешевели аж на 25%. Вместе с тем, вследствие снижения внешних цен и трудностей с экспортом, а также из-за более быстрого поступления предложения нового урожая подсолнечное масло потеряло в цене 8%.

Среди фруктов в сентябре больше всего подешевели яблоки. Их цена снизилась на 28%.

Однако ценовая ситуация может измениться в течение октября. С началом отопительного сезона традиционно растут расходы товаропроизводителей. Скажется и изменение валютной политики НБУ. Фокус решил выяснить, что происходило с ценами на ключевые продукты питания в сентябре и каких цифр в супермаркетах ожидать в октябре и ноябре.

Дешевые крупы — дорогая свинина: что происходило с ценами в сентябре

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в течение сентября ценники на крупы не могли не радовать украинцев. Так, стоимость гречки, по сравнению с августом, снизилась на 18,1% — до 36,34 грн/кг, крупы манные подешевели на 1,4% — до 21,39 грн/кг, рис потерял в цене 2,1% и стоит 54,49 грн/кг, а средние цены на пшено в целом не изменились. Немного подешевел килограмм муки — от 15,89 до 15,81 грн, а также снизились средние цены на макаронные изделия — с 30,89 до 30,40 грн/кг. А вот хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавил в цене 0,8% — до 42,67 грн/кг.

Розничные цены на мясо за год выросли на 3 — 44%. Меньше всего подорожала курятина, больше всего — свинина и сало.

Среди плодовых в сентябре больше всего подешевели яблоки. В Институте со ссылкой на официальные данные Минфина сообщили, что цена этого фрукта снизилась на 27,8% до 18,34 грн/кг, виноград подешевел на 11,8% до 74,65 грн/кг. В то же время бананы подорожали на 12,5% — до 44,92 грн/кг. Цены на отдельные виды овощей борщевого набора за первый месяц осени снизились. Капуста белокочанная потеряла в цене 16% и на конец сентября стоила 7,80 грн/кг, картофель подешевел на 19,7% до 9,32 грн/кг. Свекла и лук репчатый прибавили в цене 0,7% — до 8,75 грн/кг и 10,1% — до 13,32 грн/кг соответственно.

А вот цены на основные виды мяса в продуктовых супермаркетах придерживались восходящего тренда. Меньше всего за год — с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года — подорожала курятина, а больше всего — свинина и сало, говорят Фокусу в ННЦ. Так, среди мяса птицы больше всего подорожало куриное филе — на 13,7% — до 152,30 грн/кг. Говядина — гуляш и ребра — за этот период прибавили в цене 12,6% и 16,7% соответственно и стоили 245,16 грн/кг и 160,48 грн/кг. Свинина (подчеревина, ребра и грудинка) подорожали на 14,2-16,0%. Значительно дороже за год стали свиные ошеек и лопатка на 24,7-27,3% и стоили 257,38 грн/кг и 194,29 грн/кг соответственно. Чуть ли не элитным товаром стало традиционное на столах украинских семей сало. С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года сало соленое выросло в цене на 22,5%, домашнее — на 44,1%, и стоило 271,50 грн/кг и 254,00 грн/кг соответственно.

На 25 — 27% за год выросли цены на свиной ошеек и лопатку. Они стоят 257,38 грн/кг и 194,29 грн/кг соответственно.

"Рост цен на основные виды мяса произошел в результате сокращения поголовья скота из-за боевых действий и за счет оккупации значительных территорий, подорожания логистики и топлива для транспортировки, а также увеличения производственных затрат — рост стоимости кормов, электроэнергии и т.д.", — пояснила Фокусу ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ Наталья Копытец.

Молочка в первый месяц осени тоже прибавила в цене. "На молоко цены в среднем выросли на 2,3%, масло сливочное 73% увеличилось в цене на 4%. На сегодняшний день цены в среднем такие: молоко — 39,9 грн/0,9 л, сметана — 45,90-38,95/350 гр, масло сливочное — 69,24 грн/200 гр", — рассказал Фокусу аналитик УКАБ Максим Гопка.

Сало — только на праздники: к каким ценам на продукты готовиться украинцам

По прогнозным оценкам ученых ИАЭ, в октябре-ноябре ценовая ситуация на крупы и муку будет оставаться благоприятной для потребителей. Особенно — на гречку, которая может подешеветь еще на 5-7%.

Цены на гречку в Украине падают на фоне увеличения урожая и сокращения потребления Фото: Фото: Gettyimages

"В этом сезоне будет лучший за годы независимости урожай гречки. Если в прошлом году мы собрали порядка 140 тыс. т, по состоянию на сегодня — более 170 тыс. т, и кампания продолжается. Кроме того, в довоенный период украинцы потребляли около 110 — 116 тыс. т. Поэтому мы будем обеспечены", — отметил в комментарии Фокусу заместитель председателя ВАР Денис Марчук.

Впрочем, гречка — едва ли не единственный продукт, который будет помогать домохозяйствам экономить на продуктах питания. Ведь остальные позиции будут дорожать, говорят опрошенные Фокусом специалисты. В частности, уже в октябре начнут дорожать овощи и фрукты

Эксперты прогнозируют подорожание овощей и фруктов из-за роста затрат на их хранение и транспортировку.

"Это обусловлено, прежде всего, ростом стоимости их хранения и транспортировки из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и цен на топливо. В октябре-ноябре цены на яблоки могут вырасти до 18-20 грн/кг, а на виноград — до 100 грн/кг, — отмечает заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка ННЦ "ИАЭ" Инна Сало. — Стоимость импортируемых плодовых будет оставаться достаточно высокой. Так, цена на апельсины ожидается до 80 грн/кг, на бананы — до 50 грн/кг".

В октябре-ноябре также могут подорожать капуста белокочанная — до 8 грн/кг (+15%), свекла — до 8,50 грн/кг (+12%), лук репчатый — до 14 грн/кг (+15%), морковь — до 9 грн/кг (+11%) и картофель — до 9,5 грн/кг (+12%), добавили в ННЦ.

Мясо до конца осени подорожает до 5%, считают ученые ИАЭ. "Цены на мясо будут меняться в зависимости от общего предложения. Больше всего свинина — из всех видов мяса именно свинина находятся в постоянном тренде к росту из-за ее общего меньшего предложения на рынке. Цены на говядину будут стабильными с возможным колебанием 1,5-2%. Предпосылок для снижения цены на курятину пока нет", — убежден Максим Гопка.

Цены на мясо пойдут вверх из-за сокращения поголовья и закладки производителями изменения валютного курса — ожидаемой девальвации гривны Фото: Getty Images

Мясо прибавит в цене не только из-за сокращения поголовья КРС и роста затрат товаропроизводителей, но и из-за решения НБУ больше не держать курс доллара. "Многие будут закладывать немного более высокую цену на доллар, учитывая, что все оборудование, например, для молочно-товарных ферм или для свиноферм, а еще для хлебозаводов покупается через валюту, потому что это иностранное оборудование и иностранные комплектующие — это будет влиять на цены на конечные продукты", — добавил Марчук.

Цены на продукты питания будут расти из-за подорожания топлива. Сами же бензины еще прибавят в цене минимум 2 грн в октябре

Из-за уменьшения количества поголовья и засушливый период молоко в октябре-ноябре может еще подорожать на 10-15%, прогнозируют в ВАР. Впрочем, это произойдет не сразу. "Цены на молоко довольно зависимы от количества надоев, которые сейчас будут сезонно уменьшаться. Однако это не должно существенно изменить цены в ближайшее время. Возможны колебания на отдельные виды продукции до 3-5%. Увеличение расходов в холодный период времени может повлиять на некоторые молочные продукты позже", — отметили в УКАБ.

Курс доллара, тарифы и топливо: что будет управлять ценами осенью

Цены на стелах украинских АЗС продолжают рост. В сентябре бензин в рознице подорожал на 2,1 — 2,5 грн/л. Так, литр А-95 в начале сентября стоил 52,98 грн, а на конец месяца уже 55,12 грн, дизтопливо — 52,6 грн и 55,09 грн соответственно. Автомобильный газ за первый месяц осени вырос в цене с 23,6 грн/л до 25,75 грн/л. Это прежде всего связано с возвращением довоенных налогов на топливо, считает эксперт по вопросам энергетики Леонид Косянчук.

"Мы еще в начале июня говорили, что это [отмена льготного налогообложения] приведет к тому, что мы вернемся к кризисным ценам мая 2022-го. Господин Гетманцев (глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) говорил, что подорожания не будет — все будет за счет операторов. Не угадали!", — прокомментировал он Фокусу.

Эффект отмены льготного налогообложения топлива продолжается: бензины дорожают Фото: УНИАН

Кроме того, цены на топливо в стране подталкивает вверх рост его стоимости на европейском рынке, а к тому же еще и решение НБУ перейти к режиму управляемой гибкости обменного курса. "Курс гривны напрямую влияет, потому что покупают ресурс за валюту, а потом продают за гривну, далее конвертируют в доллары и снова покупают нефтепродукты. Если курс гривны "плывет", увеличивается и стоимость, чтобы на следующей партии компенсировать убытки на предыдущей партии", — пояснил он. По мнению Леонида Косянчука, в октябре бензины еще прибавят в среднем 2 грн на литре .

Тарифы на электроэнергию, которые имеют наибольшее влияние на стоимость продуктовой корзины, власти обещают не поднимать . Однако объемы ее использования с началом отопительного сезона ожидаемо возрастут (прежде всего, из-за сокращения светового дня и роста потребности в электроотоплении). Это скажется на стоимости произведенных в Украине продуктов питания.

"По прогнозам Eavex Capital, по итогам октября инфляция в годовом измерении составит 7,7%. Однако в ноябре индекс инфляции может увеличиться до 8,3% из-за начала отопительного сезона, и, как следствие, большие расходы бизнеса на производство продуктов конечного потребления", — прокомментировал Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.