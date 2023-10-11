Останется ли Киев без отопления зимой: ответ "Нафтогаза"

В "Нафтогазе" отреагировали на слова столичного мэра Виталия Кличко, который заявил об угрозе срыва отопительного сезона в городе и рассказали, действительно ли стоит переживать горожанам.

В новом отопительном сезоне украинцы во всех городах будут обеспечены природным газом и, соответственно, теплом в квартирах. Как сообщил в интервью изданию LB.ua 11 октября 2023 года глава правления "НАК Нафтогаз-Украины" Алексей Чернышев, у компании хватит для этого ресурсов.

По его словам, договора на поставку энергоресурса уже заключаются.

"Хочу успокоить наших потребителей — а это не только домохозяйства, но и муниципалитеты, города, общины, предприятия теплокомнэнерго, что мы активно заключаем договоры на поставку природного газа. С большинством уже заключили и готовы обеспечить постоянное прохождение зимы с точки зрения объемов наших мощностей. В Киеве в частности", — рассказал он.

Он также отметил, что вопрос по поводу компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение коммунальным предприятиям в украинских городах, то этот вопрос до сих пор не решен.

"Хочу отметить, что конечным получателем разницы в тарифах фактически является сам "Нафтогаз", — добавил Чернышев.

Тепло для киевлян зимой: почему Кличко считает, что отопительный сезон может быть сорван

Мэр столицы 3 октября пожаловался, что отопительный сезон 2023/2024 оказался под угрозой срыва, поскольку правительство задолжало городу 6,8 млрд гривен в рамках компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение.

Он отметил, что ситуация очень серьезная, ведь государство не выплатило обещанные деньги не только Киеву. Так, по информации Кличка, в целом по стране, сумма долга по компенсации разницы составляет 36 миллиардов гривен.

"Местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа. Теплопредприятия работают с бешеными убытками. Не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства", — заявил он.

При этом уже 9 октября столичный градоначальник сообщил о старте отопительного сезона. К теплу начали подключать учреждения социальной инфраструктуры и только по заявкам их руководителей.

Отметим, что ООН обещает выделить Украине более 120 миллионов долларов для прохождения зимнего периода. Финпомощь получат около 900 тысяч человек, которые пострадали от войны.