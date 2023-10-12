Украинцам положены выплаты почти по 5 тысяч гривен от фонда США: как подать заявку

На денежную помощь могут рассчитывать украинцы, проживающие в Бучанском районе Киевской области.

Из-за войны украинцам продолжают выплачивать не только государственную помощь, к поддержке подключаются многие зарубежные благотворительные фонды. Так, например, американская благотворительная организация "Дукат" (Cash for Refugees) объявила о старте регистрации на выплату одноразовой финансовой помощи гражданам нашей страны. Об этом сообщается на сайте Zayava.info.

Какую суму выплатят

Базовый размер помощи составляет 4 415 гривен. Сумму могут и увеличить, если претендент на выплату предоставит документальное обоснование.

Кто из украинцев может получить выплату

Единоразовая денежная выплата предоставляется вдовам/вдовцам из Бучанского района Киевской области, проживающим в объединенных территориальных общинах:

Ирпеня;

Бучи;

Гостомеля;

Бородянки;

Немешаева;

Дмитровки;

Макарова.

Также деньги могут выплатить тем, кто:

получил статус вдовы или вдовца после 24 февраля 2022 года;

воспитывает детей до 13 лет или ухаживает за пожилыми людьми, которым от 65 лет;

зарегистрирован (прописан) или со статусом ВПЛ на территории Бучанского района.

Как зарегистрироваться

Чтобы оформить заявку на помощь от американской организации, нужно заполнить анкету по ссылке. В заявке нужно указать:

ФИО;

адрес проживания:

место регистрации;

номер телефона для связи;

дату рождения;

номер и серию паспорта или ID карты;

скан или фото начальной страницы паспорта;

скан или фото документа, удостоверяющего местожительство в Бучанском районе Киевской области;

скан или фото ИНН, свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке свидетельства о смерти мужа.

Фонду также нужно сообщить номер банковской карты "Приват Банка", если она есть. Или же предоставить номер IBAN, если обслуживаетесь в другом банке.

Тем временем в Эстонском совете по делам беженцев три месяца будут выплачивать украинцам по 3,6 тысяч гривен в рамках материальной помощи. Выплаты доступны украинцам в следующих областях:

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской.

Также Фокус писал, что киевлянам будут предоставлять единоразовую помощь в размере от 900 до 1,5 тысячи гривен.