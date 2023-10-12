В Украине готовят нововведение для пенсионеров: что придумали в ПФУ

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как будет происходить возобновление пенсионных выплат для тех граждан, которые не прошли идентификацию.

В 2023 году украинские пенсионеры, которые из-за войны вынужденно уехали за границу, должны пройти физическую идентификацию для того, чтобы не потерять свои выплаты. Сделать это нужно до 31 декабря. Тем временем в Пенсионном фонде Украины подготовили проект, в рамках которого устанавливать личность пенсионера, который лишился выплат, но хочет их возобновить, будут с помощью видеосвязи. Сам сеанс будет длиться не больше двадцати минут. Об этом свидетельствует проект постановления фонда, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ПФУ).

В пояснительной записке к документу сказано, что возможность возобновить выплаты во время видеоконференции, после подачи заявки на веб-портале Пенсионного фонда, предусмотрел Кабмин Украины в своем постановлении №806.

Теперь в госструктуре предлагают, чтобы пенсионеры заполняли электронные бланки на сайте, если хотят пройти видеоидентификацию. Также можно будет воспользоваться телефонными номерами контактных центров для того, чтобы договориться о проведении видеоконференции. Кроме заявления гражданам также нужно будет подавать идентификационные документы.

Видеоидентификация должна состояться в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней после того, как человек подает заявление. Во время видеозвонка представитель ПФУ должен зафиксировать:

человека, с которым проходит видеоконференция;

человека с собственным идентификационным документом/документом, подтверждающим личность.

Ожидается, что видеосвязь будет продолжаться не более двадцати минут.

Как изменятся пенсии в 2024 году

Ожидается, что первый перерасчет пенсионных выплат состоится 1 января, поскольку увеличится размер минимальной заработной платы. В результате минимальный размер пенсии по возрасту для граждан, достигших 65 лет, составит 40% минимальной зарплаты.

Во второй раз пенсии украинцам пересчитают 1 марта на фоне увеличения размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В итоге пенсии этой категории граждан будут проиндексированы на коэффициент, равный разнице между новым и действующим прожиточным минимумом.

Третий перерасчет состоится через месяц в связи с ростом минимальной заработной платы и для работающих пенсионеров с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа.

Напомним, Фокус сообщал, что нужно для оформления пенсионных выплат по возрасту: куда идти и какие документы придется собирать украинцам. Также отметим, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Для расчета пенсионных выплат берется среднемесячный заработок, который был получен перед увольнением с работы, и имеющегося стажа.