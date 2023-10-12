Компенсация за разрушенное жилье: сколько украинцев уже получили деньги

Украинцам уже выплатили почти два миллиарда гривен на восстановление домов в рамках программы "єВідновлення".

Украинцам продолжают выплачивать компенсации за поврежденное имущество в рамках государственной программы "єВідновлення". Так, по состоянию на 11 октября 2023 года граждане зарегистрировали 50 383 заявлений на получение денег. Об этом сообщила глава комитета по организации государственной власти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству Елена Шуляк.

По ее информации, почти половина — 26 556 заявлений, государство уже обработало. Из этого числа 74% заявлений согласована выплата на общую сумму в 1,7 миллиарда гривен.

"В целом, по состоянию на 11 октября уже выплачена компенсация за поврежденное имущество по 16674 заявлениям на сумму в 1,4 млрд гривен. Отказано в компенсации по 13% всех поданных заявлений", — рассказала Шуляк.

Самые большая суммы выплат по поврежденному жилью в следующих регионах:

Харьковской области — 460 миллиона гривен;

в Киевской области — 367 миллиона гривен;

в Николаевской области — 68 миллионов гривен.

При этом выплаты за уничтоженное имущество тоже продолжаются. Так, в течение последних двух недель количество поданных заявлений увеличилось на 17% и составляет сегодня уже 4 314 заявлений. Здесь обработали десятую часть заявлений – 492.

"По 308 заявлениям, к сожалению, были отказы, но положительное решение приняли в 184 случаях. То есть на сегодня уже сформировано 184 жилищных сертификата общей суммой в 331 миллиона гривен которые владельцы уничтоженного жилья обменяют на новое. — отметила она.

По ее словам, самый высокий процент обработки заявлений на компенсации по программе "єВідновлення" за уничтоженное жилье в Киеве — здесь рассмотрели и приняли решение по 74,19% заявлений.

Второе место занимает Житомирский регион — здесь специалисты обработали 48% заявлений. И на третьем месте — Донецкая область с 31,52% заявлений.

Государственная программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы получают компенсацию в размере до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного жилья, заработала в мае 2023 года.

В последний месяц лета стартовал новый этап "єВідновлення" и украинцам разрешили подавать заявление на выплату компенсаций за разрушенное имущество. До этого граждане подавали заявление в "Дії" по ремонту именно только поврежденного имущества.