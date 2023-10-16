Путин не помощник: рубль вновь дешевеет, пока доллар набирает обороты

Американский доллар на Московской бирже растет на старте торгов в понедельник 16 октября, а российскую валюту не спасает даже недавний указа главы Кремля о размещении выручки в отечественных банках.

Российский рубль снова снижается на торгах 16 октября на фоне решения главы Кремля Владимира Путина, обязавшего экспортеров размещать не менее 80% валютной выручки в российских банках, а затем продавать не менее 90% от этого на внутреннем рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс доллара США составил 97,4775 рублей за доллар 16 октября

Так, курс доллара США на торгах составил 97,4775 рубля за один доллар. Американская валюта оказалась на 17 копеек выше уровня действующего официального курса в РФ.

Рубль теряет в цене даже на фоне снижения котировок и на фондовых рынках. Тем временем инвесторы внутреннего валютного рынка России все еще изучают решение властей РФ ввести для ряда крупнейших экспортеров обязательную продажу валютной выручки.

Так, с 16 октября отдельные российские компании в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в рамках их экспортных контрактов.

При этом негативная динамика рубля к основным валютам сохраняется даже при том, что на выходных был сформирован спрос на иностранную валюту, и нефть прибавила в цене на фоне войны между Израилем и Палестиной. Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 90,97 за баррель — на 0,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. А цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI составляет 87,76 долларов за баррель.

В то же время Владимир Путин, по информации российских журналистов считает, что указ о продаже выручки сыграет определенную роль в стабилизации валютного рынка.

"Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего, потоков, связанных с валютой", — сказал он журналистам во время саммита СНГ в Бишкеке в пятницу, 13 октября 2023 года.

Напомним, аналитики пророчат рублю дальнейшее падение. Хотя в российском правительстве продолжают делать вид, что ничего не происходит, а помощник президента РФ даже уверен, что рубль "рано или поздно подрастет".

Тем временем в РФ уже размышляют над тем, чтобы внедрить валютную модель Китая, с двумя разными версиями своей валюты: для внутреннего и внешнего использования, чтобы остановить падение рубля.