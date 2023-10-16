Украинские пенсионеры за рубежом: нужна ли перерегистрация, — разъяснение консульства

В соответствии с действующим законодательством основанием для прекращения пенсионных выплат может быть неполучение назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд или отсутствие движения средств на пенсионном счете.

Действующее законодательство Украины не предусматривает никакой перерегистрации людей пенсионного возраста для продления получения пенсий. Однако есть исключение, по которому разъяснение на Facebook-странице предоставило консульство Украины в Гданьске (Польша).

Как сообщили в ведомстве, среди украинских беженцев за границей значительная часть — люди пенсионного возраста, которые беспокоятся о пенсионных выплатах в соответствии с законодательством Украины. При этом главными вопросами являются два: могут ли прекратить выплату пенсий, если пенсионер находится за границей, и что делать в таких случаях.

Относительно продолжения получения пенсий, сотрудники консульства обратили внимание пенсионеров за рубежом на одно исключение. Речь идет о возможном прекращении выплаты пенсии в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Это возможно, по объяснениям дипломатов, в случае:

назначения пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

неполучения назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом.

Что делать для возобновления пенсии

Для возобновления пенсионной выплаты пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины или если человек находится за границей во время военного положения и в течение трех месяцев после месяца, в котором это положение будет прекращено или отменено, отправить заявление и документы по почте.

Пакет документов для обновления должен содержать:

документы, удостоверяющие личность;

копию документа/документов о получении временной защиты или статуса беженца, регистрации их места временного проживания/пребывания за границей (с переводом);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо является живым (с переводом);

копию паспорта гражданина Украины.

"Консульство может выдать соответствующий документ (свидетельство), удостоверяющий соответствующий факт", — добавляют дипломаты.

Алгоритм действий при обращении в консульство таков:

записаться на прием для совершения нотариального действия, а именно заверения подписи на заявлении;

прибыть в консульство Украины во время и день, в который записались;

иметь при себе действительный паспорт (внутренний или заграничный), заполнить заявление (можно на месте) и оплатить (желательно карточкой) консульский сбор.

Документ готовится при человеке и выдается сразу (до 30 мин. ожидания после принятия заявления к рассмотрению).

Возможные изменения в действующем законодательстве

В дипломатическом представительстве напомнили, что на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №9453 от 3 июля 2023 года — о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины. Проект закона имеет целью урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами.

"Проектом акта предусматривается дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии в случае:

временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

если получатели пенсии не проходили физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством", — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях.

Упомянутый законопроект предусматривает такую процедуру физической идентификации:

использование идентификационных данных лица из документов, созданных на материальных и/или электронных носителях, которые одновременно однозначно устанавливают личность;

в органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID");

путем удостоверения консульским должностным лицом места жительства пенсионера, что определяет правление ПФУ по согласованию с центральным органом исполнительной власти.

Итак, в случае необходимости, пенсионеры могут соответствующим образом подтвердить свою идентификацию с помощью приложения ГП "Дія" или обратившись в ближайшее дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Напомним, некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию в 55 лет. Размер пенсионных выплат исчисляется на основе среднемесячного заработка, полученного перед окончанием работы, и имеющегося стажа.

Ранее Фокус писал о том, кто из врачей имеет право выйти на пенсию по выслуге лет. Некоторые категории медработников могут вдвое увеличить стаж для выхода на пенсию, но большинство должны отработать определенное количество лет в сфере здравоохранения.

Кроме того, Фокус сообщал, что участники боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума. Некоторые пенсионеры в возрасте от 70 лет могут получать дополнительные 300 гривен в месяц.