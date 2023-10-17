Увеличить доходы бюджета и разрушить схемы: поможет ли Украине польская модель налогообложения

В Украине дискутируется идея введения польской упрощенной системы вместо существующей сейчас. С одной стороны, это должно помочь увеличить налоговые поступления в бюджет, с другой — прекратить практику неправомерного использования "упрощенки" средним бизнесом. Однако такое нововведение может привести к еще большей тенизации экономики, предостерегают опрошенные Фокусом эксперты.

Введение польской модели налогообложения ФЛП в Украине теоретически могло бы помочь пополнить государственную казну, ведь оно означает увеличение ставок налогов для определенных видов бизнесов, в частности — для ІТ. Об этом пишет Фокус в новой статье "Бизнес без единого налога? Как и почему в Украине хотят ввести польскую модель налогообложения".

Если в Украине айтишники платят единый налог до 5%, то в Польше доходы IT-специалистов облагаются налогом по ставке от 8%, рассказала Фокусу исполнительный директор Союза Украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова. "Переняв польский подход к налогообложению и увеличив налогообложение доходов ІТ-специалистов, мы можем достичь противоположного эффекта — не только большая доля ІТ-сферы, но весь рынок услуг, который был на упрощенке, может перейти в тень", — предостерегла Глазкова и добавила: введение более низких, чем в Украине, налогов с реализации товаров не обеспечит нужных поступлений в бюджет.

Введение польской модели налогообложения ФЛП может привести к переходу ІТ-специалистов в тень

"[Упрощенцы] — это не та категория, которая наполняет бюджет. Если вы хотите пополнить бюджет, то должны пересматривать совсем другие налоги, а не единый налог", — убежден руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский.

Ухудшение условий для ведения ІТ бизнеса нельзя оправдать борьбой с использованием ФОПов средним бизнесом для минимизации платежей, говорит Фокусу Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine.

"По нашим данным, масштабы этих злоупотреблений преувеличены. Например, говорят, что уклоняются от уплаты НДФЛ и ЕСВ, выдавая наемных работников за ФЛП. Такое явление есть. До войны это было 43 тысячи из более чем 500 тысяч тех, кто использовал III группу", — отметил Дубровский.

Любые налоговые изменения можно вводить только после завершения военного положения, отмечают специалисты

Чтобы предупредить злоупотребления, в CASE Ukraine предлагают тщательнее проверять конкретные фирмы-нарушители, а не менять правила игры для всех. "Если эти масштабы не слишком велики, то не надо бороться именно с ними, потому что есть фискально более оправданные виды борьбы с уклонением от уплаты налогов. Тот же Даниил Гетманцев (глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) и ВСК успешно занимаются борьбой со злоупотреблениями в сфере подакцизных товаров. Мы его поддерживаем", — добавил он.

Другой бизнес-контекст: "приживется" ли в Украине польская модель

Для того, чтобы польская модель работала в Украине, нужны соответствующие условия. "Нельзя сравнивать экономику Польши и Украины. В Польше предпринимателю можно взять деньги прозрачно, просто, быстро под 5 — 7% годовых. Так ли у нас в Украине? В Польше покупательная способность населения приравнивается если не к немецкой, то сильно ближе к тому", — заметил Фокусу глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь и добавил: почему бы не внедрить в Украине грузинскую модель? Согласно ей, если годовая выручка бизнеса не превышает 500 000 лари (~$185 000), фискальная нагрузка составляет всего 1%.

Введению подобных кардинальных налоговых изменений должен предшествовать диалог с предпринимателями, отмечают бизнес-сообщества

"Польша как страна с довольно сильной международной позицией, благоприятной экономической средой и лояльной системой налогообложения, которая справедливо считается одной из самых оптимальных на территории Европейского Союза, может быть примером для подражания", — отмечает Глазкова. Однако, по ее мнению, к дискуссии относительно модификации отечественной упрощенной системы налогообложения следует вернуться после окончания действия военного положения .

"Но даже тогда не стоит "слепо" заимствовать модель другой страны без учета национального политического, экономического и социального контекста. Также стоит сначала инициировать публичную дискуссию по этому вопросу, в первую очередь — с бизнесом как налогоплательщиками. И в рамках такой дискуссии причастным органам власти следует представить конкретный перечень видов экономической деятельности, которые будет предлагаться облагать налогом по тем или иным ставкам налога в рамках новой версии упрощенной системы налогообложения", — отметили в СУП.

В случае проведения такой налоговой реформы, возможно повышение налогов для некоторых видов бизнеса в Украине

Повышение налогов для определенных видов бизнеса может привести к потере Украиной конкурентных преимуществ перед соседом, убежден Несходовский."Учитывая более низкие ставки по кредитам, государственную поддержку на начальных этапах, более прозрачную систему регулирования, суды, которые принимают решения в соответствии с действующим законодательством, а не других факторов [в Польше] — одно-единственное преимущество украинского предприятия — более низкий уровень налогообложения", — прокомментировал он Фокусу.

Самые низкие ставки налогов в Польше — 2% — для фермеров. Фото: slavdelo.dn.ua

Вместе с тем, опрошенные Фокусом эксперты обращают внимание на то, что в Польше налогообложение малого бизнеса сопровождается жесткой налоговой дисциплиной и преследованием за злоупотребления со стороны предпринимателей. Это значительно усложняет использование этой системы средним и крупным бизнесом для уклонения от уплаты налогов.

Напомним, в 2024-м правительство планирует дважды повысить минимальную зарплату, поэтому размер ЕСВ, составляющий 22% от минимальной заработной платы для всех групп физлиц-предпринимателей, также изменится в два этапа. Так, с января по июнь бизнес будет платить 1 562 грн в месяц, а с июля по декабрь — 1 760 грн в месяц.

Также Фокус писал, что в конце лета Государственная служба по труду объявила о возобновлении проверок предприятий для борьбы с теневой занятостью. В случае выявления нарушений штраф составляет 10 минимальных зарплат за одного нелегально работающего гражданина или 67 тысяч гривен.