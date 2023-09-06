Кэшбек и налоги: украинцам рассказали, облагаются ли покупки в магазинах и банках

В налоговой службе объяснили, считается ли возврат части потраченных средств за покупки доходом и придется ли платить налог.

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Одна из самых популярных функций, которой пользуются многие магазины и банки — это возврат клиентам нескольких процентов от потраченной суммы, то есть кешбэк. В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области рассказали, нужно ли украинцам платить налог с кешбэка.

Так, налоговики напомнили, что в украинском законодательстве предусмотрены налоги, которые взимаются с доходов физических лиц. Доходом считается любой доход, полученный лицом от любых видов его деятельности на территории Украины.

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Отмечается, что согласно пп. 14.1.54 статьи 14 Налогового Кодекса Украины, возврат части израсходованных средств за совершение покупки является доходом. То есть такой доход подлежит налогообложению на общих основаниях.

В ГНС подчеркнули, что деньги в виде кешбэка, которую начисляют физическим лицам за купленные в магазинах товары, работы или услуги, вносится налоговым агентом в доход плательщика налога. Поэтому такой доход облагается НДФЛ (18%) и военным сбором (1,5%).

"Поскольку налоговым агентом считается предприятие, которое осуществляет выплату физическим лицам указанной суммы кэшбека, то в данном случае им будет выступать банк", — подчеркнули на налоговой службе.

Диджитализация налоговой: к каким изменениям готовится украинцам

Еще в начале 2023 года Данил Гетманцев в интервью Фокусу рассказывал, налоговую систему планируют масштабно изменить благодаря диджитализации. Реформа, как отмечал политик, стартует в этом году.

Так, по словам Гетманцева, среди прочего будет введен электронный акциз, е-аудит и появится электронный профиль налогоплательщика.

"Заполнение налоговой деклараций по ФОПам и физлицам, когда налоговая фактически выполняет функцию бухгалтера и, собирая все сведения о плательщиках, прямо в электронном кабинете передает декларацию на подпись", – поделился планами политик.

Добавим также, что в апреле парламент поддержал в первом чтении законопроект №6490-д о перезагрузке Государственной таможенной службы.

Напомним, что в июне Нацбанк разослал письмо украинским банкам и предложил передавать информацию о транзакциях юридических лиц. В пресс-службе НБУ сообщили, что конкретные карточные операции физических лиц проверять пока не планируют.