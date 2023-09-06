Кешбек і податки: українцям розповіли, чи оподатковуються покупки в магазинах і банках

У податковій службі пояснили, чи вважається повернення частини витрачених коштів за покупки доходом і чи доведеться платити податок.

Related video

Одна з найпопулярніших функцій, якою користуються багато магазинів і банків — це повернення клієнтам кількох відсотків від витраченої суми, тобто кешбек. У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області розповіли, чи потрібно українцям платити податок із кешбеку.

Так, податківці нагадали, що в українському законодавстві передбачено податки, які стягуються з доходів фізичних осіб. Доходом вважається будь-який дохід, отриманий особою від будь-яких видів її діяльності на території України.

Важливо

Бізнес під прицілом: Кабмін погодився повернути податкові перевірки восени

Зазначається, що згідно з пп. 14.1.54 статті 14 Податкового Кодексу України, повернення частини витрачених коштів за здійснення покупки є доходом. Тобто такий дохід підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

У ДПС наголосили, що гроші у вигляді кешбеку, які нараховують фізичним особам за куплені в магазинах товари, роботи чи послуги, вносяться податковим агентом до доходу платника податку. Тому такий дохід оподатковується ПДФО (18%) та військовим збором (1,5%).

"Оскільки податковим агентом вважається підприємство, яке здійснює виплату фізичним особам зазначеної суми кешбеку, то в даному випадку ним буде виступати банк", — підкреслили на податковій службі.

Діджиталізація податкової: до яких змін готується українцям

Ще на початку 2023 року Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу розповідав, податкову систему планують масштабно змінити завдяки діджиталізації. Реформа, як зазначав політик, стартує цього року.

Так, за словами Гетманцева, серед іншого буде запроваджено електронний акциз, е-аудит і з'явиться електронний профіль платника податків.

"Заповнення податковою декларацій по ФОПах і фізособах, коли податкова фактично виконує функцію бухгалтера і, збираючи всі відомості про платників, прямо в електронному кабінеті передає декларацію на підпис", — поділився планами політик.

Додамо також, що у квітні парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

Нагадаємо, що в червні Нацбанк розіслав лист українським банкам і запропонував передавати інформацію про транзакції юридичних осіб. У прес-службі НБУ повідомили, що конкретні карткові операції фізичних осіб перевіряти поки не планують.