Индексация пенсий: кто получит наименьшую прибавку в 2024 году

Индексацию пенсий в 2024 году почти не почувствует одна из категорий пенсионеров. В Министерстве социальной политики объяснили, кто именно останется без существенной прибавки и почему.

В 2024 году в Украине состоится индексация пенсионных начислений по бальной системе. Благодаря этому, как считают в правительстве, выплаты пенсионерам, которые выходили на заслуженный отдых в 2000-х годах и ранее, удастся осовременить. Но некоторым украинцам можно не надеяться на большие прибавки к пенсии, рассказала в интервью изданию Forbes министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, наименьшей надбавка будет у тех украинцев, которые вышли на пенсию в последние три года. Причина: их выплаты являются рыночными.

"В отличие от людей, которые получили пенсию в 2000-х годах. Если очень упрощенно, то человек получает пенсию по формуле, где базой для начисления пенсии является средняя зарплата за последние три года", — рассказала она.

Она пояснила, что в рамках индексации выплаты меняются до уровня инфляции за последние три года. Однако такой механизм занижал пенсию. Из-за этого в Украине есть люди, которые получают только 2,5 тысячи гривен. А есть граждане, которые получают пенсию с 2019 года, и им выплачивают 5 тысяч гривен.

"Конечно, идеально было бы проиндексировать пенсии всем, но это стоит 300 миллиардов гривен — бешеные деньги. У нас в 2024-м заложено всего 100 миллиардов гривен. Поэтому мы подтягиваем тех, кто получает меньше всего. Это около 60% от общего количества", — подчеркнула Оксана Жолнович.

Вместо стажа — баллы: в чем суть новой системы

22 сентября 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил подробности относительно того, как будет происходить внедрение новой пенсионной реформы в следующем году. По его словам, правительство пересчитает в баллы ежемесячные платежи украинцев, которые получает Пенсионный фонд.

"Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, — получаете 10 баллов. Выше средней по стране — получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней — 8 баллов. Затем эти баллы ежегодно будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой", — пояснил глава правительства.

Впрочем, как пояснил Фокусу один из руководителей АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников, идея правительства не защитит пенсионные выплаты от инфляции и девальвации. Пенсии, после внедренных изменений, просто будут соответствовать современному уровню зарплат в Украине.

"Также исчезнет диспропорция между выплатами пенсионерам, которые вышли на пенсию давно, и пенсионерам, которые ее начали получать недавно", — говорит он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября объяснил, как именно изменятся пенсии и зарплаты в следующем году. Также в Пенсионном фонде Пенсионном фонде Украины 7 сентября рассказали, на какую пенсию могут претендовать военнослужащие с инвалидностью.