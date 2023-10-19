Несмотря на санкции: Германия импортировала из РФ сотни тысяч тонн нефти, — СМИ

По данным журналистов, главном таможенном управлении Германии в начале сентября было дано указание таможенным органам Берлина и Франкфурта-на-Одере "без задержек" пропускать российскую нефть для Rosneft Deutschland, что позволяет обходить санкции.

Вопреки санкциям, в Германию посредством дочернего предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland, продолжает поступать российская нефть, которая, предположительно, импортируется из Казахстана. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

В результате расследования СМИ выяснили, что в начале сентября в главном таможенном управлении Германии было дано указание таможенным службам Берлина и Франкфурта-на-Одере "без задержек" пропускать нефть для Rosneft Deutschland.

Хотя указание таможенного регулятора Федеративной Республики Германия не имеет чрезвычайного характера, на практике оно дает немецкому подразделению "Роснефти" возможность импортировать сырую нефть без проверки на предмет возможного обхода санкций.

Ранее Rosneft Deutschland полностью зависела от поставок нефти из России, однако по последним данным, организация, вероятно, изменила свою стратегию, начав закупать нефть в Казахстане. Несмотря на это, Управление по борьбе с контрабандой немецкой таможни выражает серьезное беспокойство о возможном высоком риске обхода санкций в результате таких сделок.

Более того, утверждается, что казахстанское нефтяное месторождение, из которого якобы поставляется нефть в Германию, принадлежит компании "Лукойл" из России.

Тем временем 17 октября стало известно, что в США уже разрабатывают план, который позволит еще больше контролировать потолок цен на российскую нефть. Так, Минфин страны рассматривает возможность ввести новые ограничения против тех, кто обходит санкции и покупает "черное золото" из РФ.

Также Фокус писал, что по оценкам Bloomberg, РФ отправляет свою нефть на хранение в Африку.