Рекордный дефицит: нардепы одобрили Бюджет-2024 в первом чтении

Далее, по словам нардепа Ярослава Железняка, документ должен проработать Кабинет Министров — с учетом предложений. А до 20 ноября состоится окончательное голосование парламента за проект бюджета.

В Верховной Раде одобрили выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2024 год. Бюджет в первом чтении поддержали 285 депутатов. Об этом сообщает член финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

"Далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета", — сообщил депутат.

Также нардеп отметил, что доходная часть Госбюджета составляет 1,746 триллиона гривен, расходная — 3,3 триллиона, а предельный объем дефицита — 1,593 триллиона.

Нардепы одобрили Бюджет-2024

По его данным, за бюджет голосовали:

"Слуга народа" — 200 депутатов;

"Европейская солидарность" — 0;

"Батькивщина" — 0;

"Платформа за жизнь и мир" — 17;

"За будущее" — 14;

"Голос" — 16;

"Доверие" — 16;

"Восстановление Украины" — 11;

внефракционные — 11.

Напомним, 17 октября народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что законопроект №10037 о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от зарплат военнослужащих из местных бюджетов в государственный бюджет не был принят Верховной Радой на втором чтении.

Для принятия документа не хватило 3 голоса: "за" проголосовали 223 депутата из необходимых 226.