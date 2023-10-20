Миллиарды в казну: кто в Украине является самыми крупными налогоплательщиками

Зарубежные технологические компании, которые предоставляют услуги на территории Украины, продолжают платить НДС в бюджет нашей страны.

В рамках "налога на Google" украинский бюджет по состоянию на 1 октября 2023 года дополнительно заработал 5,9 миллиарда гривен. Крупнейшими плательщиками НДС по цифровым услугам стали такие мировые гиганты, как Google, Google Play и Netflix, сообщил 20 октября в своем Telegram-канале лава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его информации, за время, пока действует соответствующая норма Налогового кодекса Украины. плательщиками НДС зарегистрировались 98 компаний, которые предоставляют населению цифровые услуги. С 2022 года ими в бюджет было уплачено 10,2 миллиарда гривен:

4,3 миллиарда — в 2022-ом;

5,9 миллиарда — по состоянию на 1 октября 2023-го.

"Наибольшими плательщиками НДС по цифровым услугам являются Google, Google Play и Netflix, объемы уплаты которых демонстрируют положительную динамику. Их платежи в июле-сентябре текущего года выросли (в иностранной валюте) по сравнению с апрелем-июнем на 5% и составили 21 миллион евро", – отметил политик в своем сообщении.

Он также рассказал, что компания Fenix International Limited, поставщик услуг индустрии развлечений для взрослых OnlyFans, в этом году пока что оплатил 1 миллион долларов. Сумма будет большей, поскольку сейчас продолжается кампания декларирования лицами-нерезидентами за ІІІ квартал 2023 года.

"Уже по 15 поданным на 17 октября декларациям можно прогнозировать, что начисления НДС за цифровіе услуги существенно вырастет. Точно сказать об этом можно будет во второй половине ноября 2023 года", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с поставкой электронных услуг физическим лицам, появился в Украине приняли 2 июля 2021 года. Неофициально его называют законом о "налоге на Facebook" или "налоге на Google".

Согласно нормам закона, все зарубежные технологические компании, которые занимаются предоставлением электронных услуг на территории Украины, должны платить НДС (20%). Принятие законопроекта инициировал Даниил Гетманцев. Политик уверен, что налог поможет нашей стране получать до 3 млрд гривен ежегодно.

В законе также был утвержден перечень электронных услуг. Это:

загрузка фильмов, книг, журналов;

доступ к базам данных;

доступ к телевизионным каналам;

доступ к электронным ресурсам;

услуги дистанционного обучения (их освободили от уплаты НДС);

облачные услуги;

предоставление ПО;

рекламные услуги онлайн.

Напомним, в 2024-м украинцам должны дважды повысить минимальную зарплату, а значит размер ЕСВ, составляющий 22% от минимальной заработной платы для всех групп физлиц-предпринимателей, тоже изменится, причем в два этапа. Ранее, 6 сентября, Фокус рассказывал, облагаются ли покупки украинцев в магазинах и банках.