Что посеем? Как в Украине проходит осенняя посевная

В Украине продолжается сев озимых зерновых. Среди них на первом месте по площади — озимая пшеница — ею засеяли более 3 млн га. Это более чем вдвое меньше, чем было до войны, ведь из-за нехватки финансов аграрии вынуждены сокращать площади посевов.

По данным Минагро, по состоянию на середину октября украинские аграрии засеяли почти 4,5 млн га озимых культур. В целом сев озимых зерновых проведен на площади 3 343 тыс. га, из которых посеяно

пшеницы — 3 018 тыс. га;

ячменя — 260 тыс. га;

ржи — 63 тыс. га.

"За предыдущую неделю прирост посева озимых зерновых составляет 760 тыс. га. В лидерах аграрии Волыни — они уже засеяли 97% от прогнозируемых площадей", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сев озимого рапса завершается, уже посеяно 1 124 тыс. га, в частности за предыдущую неделю — 13,4 тыс. га.

Дефицит финансов: почему аграрии сокращают посевы озимых

Как рассказали Фокусу в Украинском клубе аграрного бизнеса, нынешняя осенняя посевная для наших аграриев была связана с двумя препятствиями:

нехваткой финансовых ресурсов из-за низкой цены на внутреннем рынке и дорогой логистики;

из-за низкой цены на внутреннем рынке и дорогой логистики; отсутствием осадков.

"Из-за недостаточного количества влаги в почве и ожидания дождей, осенняя посевная в этом году существенно растянулась во времени, и по состоянию на 16 октября 2023 года пока посеяно лишь 3 млн га под основной озимой культурой пшеницей. Обычно в это время посевная уже заканчивалась", — говорит Фокусу аналитик УКАБ Светлана Литвин.

По данным Минагро, среди озимых больше всего засеяно пшеницы, рапса и ячменя Фото: minagro.gov.ua

По ее словам, в прошлом году под пшеницей было засеяно 4,5 млн га, тогда как перед войной — около 7 млн га. Текущие 3 млн га под посевами озимой пшеницы — это еще не финальная цифра, но, скорее всего, посевные площади будут меньше, чем год назад, предполагает Литвин: "Этих посевов полностью хватит под удовлетворение собственных потребностей нашей страны, но пострадают объемы экспортных отгрузок".

Аграрии продолжают сокращать посевы озимых пшеницы и ячменя. Только площади под рапсом остались на уровне прошлого года

Аналогичная ситуация с ячменем, в то же время посевные площади под рапсом сохраняются на уровне прошлого года. "Этому способствовал устойчивый спрос на рапс на мировом рынке, а также более ранний старт посева этой культуры, что позволило застать период, когда в почве еще было достаточно влаги", — пояснили в УКАБ.

Напомним, экспорт зерна и металлов из Украины Черным морем продолжается уже два месяца по временному коридору в Черном море. Он был открыт после выхода РФ из зернового соглашения. Корабли пытаются идти рядом с побережьем Болгарии и Румынии, входящих в НАТО, чтобы снизить риски. Кроме того, некоторые суда отключают сигналы местоположения.

Также Фокус писал, что Республика Румыния не вводила одностороннего запрета на импорт украинской аграрной продукции вслед за Польшей, поскольку считает, что Украине нужно помогать, пока она не победит в войне против Российской Федерации.