Украина возвращает контроль над Черным морем, несмотря на угрозы РФ, — Bloomberg (карта)

По словам журналистов, с середины сентября в порты Большой Одессы зашло более 30 судов. Они имели общую грузоподъемность около 1,4 миллиона тонн.

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Экспорт зерна и металлов из Украины по Черному морю продолжается уже два месяца, несмотря на угрозы России после ее выхода из так называемой "зерновой сделки". Об этом пишет издание Bloomberg.

Журналисты отметили, 32 судна, заходившие в порты Украины только в течение месяца с 16 сентября, имели общую грузоподъемность около 1,4 миллиона тонн. Это аналогично объему, отправленному по коридору, поддерживаемому ООН и Турцией, в первый месяц его работы.

Издание пишет, что это говорит о том, что Украина смогла частично вернуть контроль над акваторией Черного моря и имеет возможность вести торговлю в своих прибережных водах. Временный коридор был установлен Киевом после того, как РФ в июле покинула "зерновую сделку", которая поддерживал ООН и Турцией. Первоначально судовладельцы опасались работать там, так как РФ угрожала рассматривать любые суда, направляющиеся в Украину, как те, которые перевозят оружие.

Торговые коридоры в Черном море Фото: Bloomberg

Однако, как сообщается, несмотря на угрозы со стороны Кремля, количество судов, пользующихся украинским коридором в Черном море, растет.

"Это по-прежнему опасно и очень рискованно", — заявил генеральный директор "Украгроконсалта" Сергей Феофилов.

В материале сказано, что украинские фермеры сейчас собирают урожай. Он оказался большим, чем ожидалось, а потому экспорт сельхозпродукции для Украины жизненно необходим.

Сообщается, что корабли стараются идти рядом с побережьем Болгарии и Румынии, входящих в НАТО, чтобы снизить риски. Некоторые суда, использующие новый маршрут, отключают сигналы местоположения.

Напомним, что Украина и Румыния приняли новые договоренности. Премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что благодарен Украине за непризнание молдавского языка как русского нарратива и опровержение фейков о румынских священниках в украинской армии.