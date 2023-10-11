Судна прибывают в порты "Большой Одессы" по украинскому зерновому коридору (карта)

По словам главы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, с 16 сентября в порты Одесской области прибыли уже 20 кораблей.

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10 октября 2023 года в порты "Большой Одессы" по украинскому зерновому коридору прибыли еще три судна. Об этом сообщил глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook.

По его словам, корабли пришли за украинскими грузами. Среди них:

IMPERATOR, ИМО 9367906, дедвейт 18 981 т, флаг Мarshall Islands, судовладелец – Greece.

WU YANG GLORY, ИМО 9389825, дедвейт 75 500 т, флаг Liberia, судовладелец – Hong Kong, China.

FALCONA, ИМО 8891376, дедвейт 2 151 т, флаг Cameroon, судовладелец – Ukraine.

"Таким образом, с 2023-09-16 в порты Большой Одессы украинским зерновым коридором прибыли уже 20 судов общим дедвейтом 668 879 тонн", — заявил Клименко.

Движение судов по зерновому коридору Фото: Andrii Klymenko/Facebook

Напомним, что еще 3 октября сообщалось, что все три основных украинских порта в Черном море возобновили работу. По данным журналистов, смелая ставка Украины на создание собственного торгового коридора в Черном море оправдывается. Первые 10 кораблей уже прошли по коридору, который Украина начала выстраивать после отказа РФ от продолжения зерновой инициативы.